„Klein-Köln“ holt Karneval im Mai nach

Die Kostüme dürften etwas luftiger ausfallen, der Saal wird sicher weniger vorgeheizt sein: Die Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“ setzt hinter die Frage, ob man den zweifach ausgefallenen Karneval zumindest einmal nachholen kann, ein dickes Ausrufezeichen.

„Helau im Mai“ heißt es dann an zwei „Tollen Tagen“ im Hof Münsterland. Zunächst steht am Samstag. 7. Mai, ab 20.11 Uhr die große Gala-Prunksitzung auf dem Plan, bei der alle Aktivgruppen und Einzelakteure der KG auf die Bühne kommen. Der Sonntag, 8. Mai, steht dann ganz im Zeichen des Kinderkarnevals, der um 15.11 Uhr beginnt.

Präsident Martin Labus bei der Gala-Prunksitzung der KG Klein-Köln 2020. Foto: Christian Wolff

Die letzte Gala dieser Art war am 15. Februar 2020 über die Bühne gegangen, der letzte Kinderkarneval am 16. Februar 2020. Nur vier Wochen später hatte der erste Total-Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie das öffentliche Leben lahmgelegt. Auch wenn das Virus weiterhin ein beherrschendes Thema ist, gelang der Vorstand der „Klein-Kölner“ – auch mit Blick auf umliegende Vereine und Verbände – zu dem Schluss, dass unter gewissen Auflagen inzwischen wieder ein Feiern möglich ist. Dann würde auch eine Thron-Ablösung für das seither amtierende Prinzenpaar Frederik I. (Lohmann) und Tatjana I. (Flötotto) möglich sein. Ebenso für ihre Nachwuchs-Pendants Robin I. (Averhage) und Marina I. (Wiethaup). Beiden Prinzenpaaren war es immerhin vergönnt gewesen, am „Elften im Elften“ des Vorjahres ihren Patron, den „Simplizissimus“, begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Aktivitäten in Folge fielen dann wieder flach.

Das Vorhelmer Prinzenpaar 2020: Frederik I. und Tatjana I. Foto: Christian Wolff

Es sei somit schon ein komisches Gefühl, diese Ereignisse außerhalb der eigentlichen Session auf die Beine zu stellen, bekennt Präsident Martin Labus gegenüber unserer Zeitung. Aber erneut einige Monate im Stillstand zu verharren, wäre vor allen Dingen für die vielen Tanzgarden der „Klein-Kölner“ kontraproduktiv. Nicht zuletzt bestehe die Gefahr, dass ihnen der Spaß an der Narretei verloren geht, wenn sie allzu lange aus dem Training kommen.

Wieder Bustransfer organisiert

„Damit alle Vorhelmer bequem vom Dorf nach Ahlen und zurückkommen können, haben wir wie gewohnt einen Bustransfer organisiert“, verrät Martin Labus. „Die genauen Abfahrtzeiten stehen noch nicht fest, werden sich aber an den Vorjahren orientieren.“ Der Vorverkauf für beide „Tollen Tage“ beginnt am Samstag, 9. April, um 11 Uhr im Clubheim der TuS Westfalia Vorhelm am Sportplatz, Ennigerstraße.