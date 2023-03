Kleine Aufmerksamkeiten für Frauen

Zum Internationalen Frauentag am 8. März haben sich die städtische Gleichstellungsbeauftragte und die Leiterin der Aidshilfe zusammengetan, um Frauen zu beschenken. Aber vor allem auch zu informieren.

Dass Frauen auch im 21. Jahrhundert noch immer nicht in allen Lebensbereichen gleichbehandelt werden, darauf machen die städtische Gleichstellungsbeauftragte und die Aidshilfe aufmerksam. Am 8. März verteilen beide ab 11 Uhr im Edeka-Markt Wiewel am Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz aus Anlass des Internationalen Frauentags kleine Geschenktüten.

Zusätzlich können sich interessierte Frauen ihr Geschenktütchen am Rathaus-Pavillon abholen, solange der Vorrat reicht. „Wir wollen Frauen eine kleine Freude bereiten und zeigen, dass uns Ungleichbehandlung nicht in die Tüte kommt“, so die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung, Katharina Sandbothe. Kooperationspartnerin ist wie jedes Jahr Sandra Könning von der Aidshilfe Ahlen.

400 Päckchen mit Aufmerksamkeiten

Rund 400 Päckchen haben die beiden Akteurinnen für Frauenrechte individuell gepackt. Alle enthalten Hinweise auf die Angebote von Aidshilfe Ahlen und Gleichstellungsbeauftragter, deren Kontaktdaten sowie praktische und schöne Aufmerksamkeiten. „Zum Beispiel Bonbons, aber auch Tee-, Kaffee- und Kosmetikpröbchen, Ohrstöpsel, Verschlussclips oder Kugelschreiber“, so Sandra Könning. Besonders interessant seien kleine Armbänder, sogenannte Märzchen, die man sich in Südosteuropa als Talisman für die Gesundheit schenkt. Für die vielen Sachspenden, dank derer die Päckchen so ansprechend befüllt werden können, danken die Initiatorinnen ausdrücklich allen Unterstützern.

Weltweit wird jedes Jahr am 8. März auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern hingewiesen. In manchen Ländern wird der Aktionstag, der eine lange Tradition hat, als offizieller Feiertag gewürdigt. Er geht auf die Arbeiterinnenbewegung von Mitte des 19. bis zum 20. Jahrhundert zurück, die den gleichen Lohn wie Männer bei gleicher Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen forderte und sich damit gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung wehrte. „Noch immer ist die ungleiche Bezahlung der Geschlechter ein großes Thema“, verweist Katharina Sandbothe auf Angaben des Statistischen Bundesamts. Dieses habe Ende Januar mitgeteilt, dass Frauen im Jahr 2022 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient haben als männliche Beschäftigte.

Gesundheitstest am 9. März

Anlässlich des Internationalen Frauentags bietet Sandra Könning von der Aidshilfe Ahlen allen interessierten Frauen am 9. März kostenlose und anonyme Schnelltests zur Abklärung einer Erkrankung auf HIV, Hepatitis C und Syphilis an. „Frauen sollen mit ihrer gelebten Sexualität wahrgenommen und angemessen beraten werden und nicht erst im Rahmen der Geburtsvorsorge auf HIV und andere schwere Erkrankungen getestet werden“, sagt Sandra Könning. Diese Erkrankungen ließen sich nämlich umso besser behandeln, je früher sie erkannt werden.

Für die Tests sind Anmeldungen zwingend erforderlich unter Telefon1 94 11 oder per E-Mail an info@aidshilfe-ahlen.de.