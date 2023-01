Kleine Überraschungen und Kuchen für die Einsatzkräfte

Viele fingen schon an zu nadeln, von anderen trennten sich die Besitzer ungern: Am Samstag wurden die Weihnachtsbäume abgefahren.

Alle Jahre wieder passiert es: Erst kommt das Christuskind und dann landen nach dem Jahreswechsel die ausrangierten Weihnachtsbäume vor der Haustür. Sie haben dann ihren Zweck erfüllt und verlieren oft ziemlich schnell immer mehr ihrer Nadeln.

Für die Abholung zeichneten am Samstag wieder die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ahlen in Zusammenarbeit mit den Ahlener Umweltbetrieben verantwortlich. Gut 100 Helfer machten sich sowohl in Ahlen als auch in den Ortsteilen ab 7 Uhr auf den Weg, um die nicht mehr ganz so grünen Fichten, Blau- und Nordmanntannen einzusammeln. Eine Aufgabe, mit der sie bis in den Nachmittag hinein beschäftigt waren.

Ausdruck der Wertschätzung

„Es gab keine Zwischenfälle oder Besonderheiten“, zog Marcel Reifel im Anschluss ein positives Fazit. Besonders gefreut habe man sich darüber, dass viele Leute die Bäume mit kleinen Überraschungen garniert hätten, um sich zu bedanken. Eine Dame brachte sogar einen Kuchen zur Ahlener Hauptwache, um ihre Wertschätzung auszudrücken und auch bewusst ein Zeichen gegen die jüngst wieder in den Fokus gerückte Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte der zu setzen. „Wir danken den Bürgern für die Aufmerksamkeiten, über die wir uns sehr gefreut haben“, so Marcel Reifel.

Ein großes Team: die Vorhelmer Feuerwehr Foto: Christian Wolff

Den einen oder anderen Baum mussten die Helfer jedoch stehen lassen, da er noch komplett geschmückt oder in blauen Säcken verpackt war – teilweise wohl deshalb, weil einige Ahlener doch überrascht waren, dass die Abholung bereits an diesem Wochenende anstand. Nicht eingesammelt wurde natürlich auch der Grünschnitt, den ein Anwohner auf diesem Wege entsorgen lassen wollte.

Mit großer Mannschaft von rund 35 Leuten war die Vorhelmer Feuerwehr an der stadtweiten Aktion beteiligt. Erstmals war neben den landwirtschaftlichen Fahrzeugen auch ein Entsorgungs-Lkw der Umweltbetriebe dabei. „Insgesamt hatten wir deutlich weniger Tannen als in den Vorjahren“, bilanzierte Zugführer Raphael Eustermann.