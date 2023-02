Klimaschutz vom Dach aus

Das 1000-Solardächer-Programm geht in die zweite Runde. In Ahlen könnten über 100 Anlagen in den Genuss einer Förderung kommen.

Immobilieneigentümer aufgepasst: Das 1000-Solardächer-Programm geht in die zweite Runde. Der Kreis Warendorf fördert gemeinsam mit den Städten und Gemeinden insgesamt 1000 neue Fotovoltaikanlagen mit jeweils 500 Euro. Für dieses Jahr ist die Antragstellung ausschließlich online über den Kreis Warendorf in der Zeit vom 1. bis 15. März möglich.

Das Programm begann bereits im vergangenen Jahr, und über 500 Fotovoltaikanlagen wurden gefördert. Die Anzahl der geförderten Anlagen in den einzelnen Städten und Gemeinden unterscheidet sich je nach Größe der Kommune. „So können in Ahlen als größte Kommune des Kreises in diesem Jahr über das Förderprogramm mindestens 106 Anlagen in den Genuss einer Förderung kommen. Zudem können weitere 13 Anlagen über unsere Haushaltsansätze gefördert werden“, erläutert die städtische Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava. Sollten für einen Ort mehr Anträge eingehen als bewilligt werden können, entscheidet das Los.

Kommunen und Kreis zusammen

„Der Kreis und alle Kommunen ziehen an einem Strang und möchten mit diesem Programm den Fotovoltaik-Ausbau fördern. Denn Klimaschutz beginnt nicht nur vor der eigenen Tür, sondern auch auf dem eigenen Dach“, sind sich Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeistersprecher Dr. Alexander Berger einig. Förderfähig sind PV-Anlagen mit einer Mindestgröße von vier Kilowatt-Peak, die auf einer privaten Immobilie im Kreisgebiet installiert werden sollen. Bei der Antragstellung geht es ausdrücklich nicht nach dem „Windhund-Prinzip“, sondern alle Anträge innerhalb der Frist sind gleichberechtigt.

Wichtig zu wissen: Für den Förderantrag ist das Angebot eines Fachbetriebs notwendig. Der Auftrag für die PV-Anlage darf jedoch erst vergeben werden, wenn der Zuwendungsbescheid vorliegt. Immobilieneigentümer, die das Förderprogramm nutzen wollen, um eine PV-Anlage zu errichten, sollten dies in ihren Planungen berücksichtigen.

Die Antragsstellung und -abwicklung findet über den Kreis Warendorf statt. Weitere Informationen und das Antragsformular stehen zur Verfügung unter www.sonnendach.waf.de