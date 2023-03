Klischees prägen das Frauenbild

Die Bilder von Dr. Simone Neumann-Salva gehen unter die Haut: die Frau, die ihren Betrachter mit weit aufgerissenem Mund anstarrt und ihn im nächstem am liebsten mit Haut und Haaren verspeisen würde, die junge einsame Frau, die im Nirgendwo steht und sich von allem ausgeschlossen fühlt, die beiden weiblichen Zentauren, die auf ihren Haarschopf blond und brünett und ihr vermeintlich gutes Aussehen reduziert werden.

Genügend Gesprächsstoff am Weltfrauentag, an dem die Ausstellung mit dem Titel „Candyfloss for Patriarchy /Zuckerwatte fürs Patriarchat“ in der Etage 1 des Bürgerzentrums Schuhfabrik eröffnet wurde. Neben dem Feiern sei dieser Tag auch eine ständige Aufforderung, sich mit der gesellschaftlichen Situation der Frau auseinander zu setzen, sagte Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann in ihrem Grußwort. Dazu gebe gerade in diesem Jahr die besondere Rolle der Frauen in Konfliktländern wie Iran, Belarus oder Afghanistan reichlich Anlass.

„Hey you! Smile Princess“ - eines der Bilder von Simone Neumann-Salva. Foto: Dierk Hartleb

Anschließend übernahm es die Künstlerin, durch die Ausstellung zu führen. Im Gespräch mit den Eröffnungsgästen erläuterte sie, wie sehr Klischees die Rolle der Frau festlegten als fürsorglich, liebevoll, rücksichtsvoll oder hingebungsvoll. Auch die Aufforderung „Lächel doch mal! Das sieht schöner aus“ gehöre in diese Kategorie. Immer wieder werde auf diese Weise versucht, das Mädchen oder die Frau in eine bestimmte Rolle zu drängen und ein selbstbestimmtes Leben in Abrede gestellt.

Besonders drastisch ist die am Boden liegende weibliche Figur in einer schonungslosen Offenheit mit hochgezogenem Slip. Im Unterschied zu Männern, die auch Opfer von Gewalt werden, stammten die Täter bei Frauen meistens aus dem persönlichen Umfeld - Ehemann, Freund oder die eigene Familie aufgrund eines missverstandenen Ehrbegriffs.

Abschließend lud Christiane Busmann alle weiblichen Gäste zum Feiern in den großen Saal ein, wo DJ Lisa Weltmusik zum Tanzen auflegte.