Knallharte Realität oder Satire de luxe?

Ungewöhnlicher Auftakt der Politisch-kulturellen Wochen der VHS: statt großen Bahnhofs bei der Multivisionsschau ein fast intimes Literarisches Duett als Videochat. Passend zum Thema Rumänien und Bulgarien beschäftigten sich Lisa Voß-Loermann und der Literaturwissenschaftler Hendrik Heisterberg am Dienstagabend mit dem ersten Roman der Rumänin Lavinia Braniste.

Cristina ist 32 Jahre, top ausgebildet mit zwei Diplomen, mehrsprachig, wie Lisa Voß-Loermann in der Vorstellung des Buches formulierte. Gelandet ist die Heldin in einer Bukarester Baufirma als Übersetzerin, wo ihre Arbeit hauptsächlich darin besteht, Zahlen in Excel-Tabellen einzupflegen und darauf zu achten, dass nicht zu viel Papier durch den Drucker gejagt wird. Eigentlich würde man sich eine solche Frau an herausgehobener Stelle im Kulturbetrieb vorstellen, so die Journalistin. Weil der Bürojob gut bezahlt wird, fehlt jedoch der Antrieb, sich etwas anderes zu suchen.

Grundtenor pessimistisch

Hendrik Heisterberg vermutete, dass es sich bei der Hauptperson um ein „Alter Ego“ der Schriftstellerin handeln könnte. „Der Grundtenor ist durch und durch pessimistisch“, konstatierte er. Er stelle sich allerdings die Frage, ob es sich bei der Beschreibung der Zustände „in einer Gesellschaft, in der nichts funktioniert“ um „knallharten Realismus“ oder Satire handle.

Der Vermutung eines Chat-Teilnehmers, dass der Roman in der bleiernen Zeit der Ceaușescu-Diktatur spielen könnte, widersprachen Heisterberg und Voß-Loermann unisono. „Irgendwie lässt sie sich alles gefallen“, wunderte sich die Literaturkennerin und mutmaßte, dass womöglich eine Depression die Ursache für das devote Verhalten sein könnte. Zum beruflichen Umfeld Cristinas gehört auch eine dominante Chefin, der Hendrik Heisterberg Eigenschaften eines „Kontrollfreaks“ beimaß und vor der sich die Romanfigur einerseits fürchte, aber andererseits ihre klare Haltung bewundere. Eine Haltung, die sie in ihrer Familie vermisst habe.

Gewisser Spannungsbogen

Weil auch ihre Liebesbeziehungen meist nur von kurzer Dauer seien und eher rational abgehandelt werden – eine Schwangerschaft endet vorzeitig mit einer Fehlgeburt –, bleibe nur die Mutter, die in Spanien auf einem Campingplatz arbeitet und in den Wintermonaten nach Bukarest zurückkehrt, als wichtige Bezugsperson. Cristinas Bekenntnis, dass sie ihrer Mutter nur ihre Krankheiten hinterlasse, bezeichnete Lisa Voß-Loermann als „erschütternd“.

Während Hendrik Heisterberg einräumte, ein richtiges Lesevergnügen entbehrt zu haben, konzedierte Lisa Voß-Loermann dem Roman einen „gewissen Spannungsbogen“.