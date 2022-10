Kochen hat etwas mit Würde zu tun

Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist in der ehemaligen Ahlener Mammutschule mit 165 Bewohnern zurzeit gut belegt. Inzwischen dient auch die Turnhalle als Schlafquartier. Betreiber ASB erwartet jetzt weitere Zugänge.

Notunterkunft am Röteringshof füllt sich allmählich

Die Verbindung mit der ukrainischen Heimat steht am Freitagmorgen auch in diesem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft.

Die Sonne traut sich am Freitagvormittag nur zaghaft hinter den Wolken hervor. Deshalb sind die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft am Röteringshof auf ihren Zimmern damit beschäftigt, mit ihren Liebsten zu Hause Kontakt zu halten. Zuhause, wo seit Anfang dieser Woche wieder russische Raketen und Drohnen das Leben in den Städten zum Vabanquespiel machen.