Kommerz steht nicht im Mittelpunkt

An Atmosphäre kaum zu überbieten ist der kleine Weihnachtsmarkt am und im Heimatmuseum. Am Wochenende zog er viele Gäste an.

Alle Jahre wieder – mit Corona als Ausnahme – lockt der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum übers erste Adventswochenende die Besucher an. Hier fand beispielsweise Siegfried Thiesen endlich einen Stein, den er schon lange gesucht hatte. „Das ist ein bemaltes Stück von den ,Hamm-Stones‘“, freute sich der Sammler.

So ähnlich ging es bereits am späten Samstagnachmittag den deutlich über 600 Besuchern. Das Angebot an lukullischen Genüssen ist zwar überschaubar, doch das stört niemanden. Vor dem Museum stehen Buden, in der Platzmitte sind Tische zum entspannten Plausch bei Glühwein und Co. aufgebaut.

Trocken und kühl genug

Hausherrin Gaby Moser-Olthoff, Leiterin des Heimatmuseums, und ihr Team in der Organisation hatten Glück mit dem Wetter. Es war trocken und kühl genug, so dass der Glühwein schmeckte. Dabei fiel der Blick auf das idyllisch beleuchtete Ackerbürgerhaus und das ganze Ambiente war einfach stimmig. Ein Punkt, der die Menschen auf den Platz zieht. „Es ist hier halt nicht so kommerziell wie auf den großen Märkten drumherum“, beschreibt Barbara Pawlowski. Die Ahlenerin weiß, wovon sie spricht. Als bekannte Heimatmalerin kommt sie herum und vergleicht. Das Angebot an Deko – nicht nur für die Weihnachtszeit – ist trotz des überschaubaren Platzes sehr breitgefächert.

Siegfried und Erika Thiesen fanden hier einen Stein, den sie schon lange suchten. Foto: Peter Schniederjürgen

„Wie die meisten Kollegen hier fertige ich meine Schmuck- und Dekosachen selbst, die Steine sind zugekauft“, zeigt Mechthild Naber ihre kleinen Kunstwerke. Die schmücken nicht nur zur Weihnachtszeit. „Es sind auch schöne Kleinigkeiten zum Verschenken oder als Zierstücke und Blickfang“, erklärt die Schmuckbastlerin.

Glas in allen Farben und Formen

Sehr farbig und mit relativ großem technischen Aufwand geht Heinz-Werner Mersmann zu Werke. Sein Material ist Glas. Und das in allen Farben und unzähligen Formen. Eines der Schmuckstücke des zerbrechlichen Angebotes auf der Tenne des Heimathauses ist eine gläserne Kopie der Himmelsscheibe von Nebra. „Sie ist in der Originalgröße“, verrät der Glaskunsthandwerker. Dabei wurden mit scharfem Wasserstrahl die Himmelskörper ausgeschnitten. Die Basis der Glasschale mit dem geplanten Grünton eingefärbt und anschließend die gelb gefärbten Stern- und Mondsymbole eingesetzt. Schließlich wandert das Ganze für eine geheime Zeit in den Brennofen und heraus kommt ein tolles Abbild der ersten bekannten astronomischen Darstellung des Himmels.

Stimmungsvoll auch drinnen Foto: Peter Schniederjürgen

Auch mit Licht, aber mal ganz anders, gehen Cristicke Rodriguez und ihre Schwester Gabrielle Jacob, ans Werk. „Wir bieten Kerzen aus Sojawachs an“, zeigt Jacob. Sie ist im Sommer auf das Material zur Produktion der alternativen Kerzen gestoßen. Doch damit nicht genug: Sie hatte die Idee mit den ungewöhnlichen Formen. „Diese Kerzen brennen ein Drittel oder gar die Hälfte länger als die Bienenwachs- oder Parafinkerzen“, ergänzt Rodriguez. Dazu geben diese Kerzen laut der Verkäuferinnen deutlich weniger Schadstoffe ab als die Kerzen aus Paraffin. Diese und andere Besonderheiten machen den Reiz des kleinen Marktes aus.

Dann noch einen Glühwein zum Schluss – und die vorweihnachtliche Stimmung ist beinahe garantiert.