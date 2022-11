Kompost ist ein wertvoller Stoff

Warum die Kreislaufwirtschaft so wichtig ist und sie so empfindlich auf Störungen reagiert, erfahren bis Anfang Dezember Besucherinnen und Besucher des Rathauses in der Sitzungsetage. Die aufgestellten Schautafeln gehören zum Angebot der Kampagne #wirfuerbio, an der sich die Abfallwirtschaftsgesellschaften der Kreise Warendorf und Gütersloh beteiligen. Wer die Ausstellung anschaut, darf auch gerne einen der Aufkleber „Kein Plastik in die Biotonne“ für den Biotonnendeckel zuhause mitnehmen.

Die Schautafeln machen, so die Stadt Ahlen, auf ein ständiges Ärgernis aufmerksam: die sogenannten „kompostierbaren Biotüten“ aus bioabbaubaren Kunststoffen. Diese sind im Kreis Warendorf nicht zugelassen, da der Kompostiervorgang in der Kompostanlage der Abfallwirtschaftsgesellschaft nur sehr kurze Zeit in Anspruch nimmt. Er reicht nicht aus, um die Tüten zu zersetzen. Die Ahlener Umweltbetriebe empfehlen deswegen, nur Papiertüten oder Zeitungspapier (kein Hochglanzpapier) zum Abpuffern von Feuchtigkeit und Schutz vor Fliegen- und Madenbefall in der Biotonne zu verwenden.

Verbesserter Humusgehalt

Der aus den Bioabfällen hergestellte Kompost stabilisiert und verbessert den Humusgehalt und die wertvollen Funktionen landwirtschaftlicher Böden. Kompost hilft, die Verwendung von Torf zu reduzieren und wirkt durch seine Nährstoffe positiv auf Pflanzen und Umwelt. Die korrekte Getrenntsammlung von Bioabfällen und der Einsatz von Kompost sind zudem ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Reduktion des CO₂-Ausstoßes geht.

Mit dem Tonnenaufkleber zeigt man auf seiner Biotonne, dass Plastik und kompostierbares Plastik nichts in der Biotonne verloren haben. Aufkleber gibt es in der Ausstellung oder kostenlos nach Hause. Sie können bestellt werden bei der Aktion „wirfürbio unter www.wirfuerbio.de/shop/tonnenaufkleber/.

Weitere Informationen über die richtige Abfallentsorgung gibt es auf ahlen.de oder persönlich durch die Abfallberaterin Marianne Dams, Telefon 59 91 02, E-Mail damsm@stadt.ahlen.de.