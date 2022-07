„Kompostierbare“ Biomüllbeutel tabu

Tüten aus Kunststoff gehören nicht in den Biomüll. Auch keine „kompostierbaren“.Tüten aus Kunststoff gehören nicht in den Biomüll. Auch keine „kompostierbaren“.

Sie bleiben ein großes Problem in Ahlen: Sogenannte „kompostierbare Biomülltüten“ aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Die Stadt weist in einer Pressemitteilung noch einmal darauf hin, dass diese im Kreis Warendorf nicht zugelassen sind, da der Kompostiervorgang auf der Kompostanlage der Abfallwirtschaftsgesellschaft nur sehr kurze Zeit in Anspruch nimmt. Diese reicht nicht aus, um die Tüten zu zersetzen. Die Ahlener Umweltbetriebe empfehlen deswegen, nur Papiertüten oder Zeitungspapier (kein Hochglanzpapier) zum Abpuffern von Feuchtigkeit und Schutz vor Fliegen- und Madenbefall in der Biotonne zu verwenden.

Hintergrund: Der aus den Bioabfällen hergestellte Kompost stabilisiert und verbessert den Humusgehalt und die wertvollen Funktionen landwirtschaftlicher Böden. Kompost hilft, die Verwendung von Torf zu reduzieren und wirkt durch seine Nährstoffe positiv auf Pflanzen und Umwelt. Die korrekte Getrenntsammlung von Bioabfällen und der Einsatz von Kompost sind zudem ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Reduktion des CO₂-Ausstoßes geht.

Kostenlos gibt’s den Tonnenaufkleber, der zeigt, wie man es richtig macht. Foto: Stadt Ahlen

Der Tipp: Er passt auf den Tonnendeckel und ist der letzte Moment der Entscheidung. Mit dem Tonnenaufkleber zeigt man auf seiner Biotonne, dass Plastik und kompostierbares Plastik nichts in der Biotonne verloren haben. Aufkleber gibt es kostenlos nach Hause. Sie können bestellt werden bei der Aktion „wirfürbio“, eine Kampagne der kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe (www.wirfuerbio.de/shop/tonnenaufkleber/).

Weitere Informationen über die richtige Abfallentsorgung geben die Ahlener Umweltbetriebe auf ihrer Homepage (ahlen.de/start/aub/abfallbeseitigung) oder persönlich durch Abfallberaterin Marianne Dams (Telefon 59 91 02, E-Mail damsm@ stadt.ahlen.de).