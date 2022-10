„Königsrunden“ und 20 Neuzugänge

Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft befindet sich nach der Wiederaufnahme ihrer Festaktivitäten und der Verjüngung des Vorstands wieder in ruhigem Fahrwasser. In diesen Tagen zogen die Aktiven bei ihrer Mitgliederversammlung Bilanz.

Der Vorsitzende Martin Steltig begrüßte alle anwesenden Mitglieder im Versammlungsraum der Alten Schule, besonders den amtierenden König Stefan Humberg sowie den Jungschützenkönig Leonard Brinkmann. Die Königin Judith Jäger ließ sich entschuldigen. Bei der Totenehrung, hier wurde besonders an das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied Franz Stapel erinnert.

Die Protokolle der Versammlung im April dieses Jahres sowie des Schützenfestes wurden von Schriftführer Maik Homann verlesen und ohne Beanstandung bestätigt. Es folgte ein Zwischenbericht zur Kassenlage durch Schatzmeisterin Melanie Kocker. Erfreulich dabei: Es wurden 20 neue Mitglieder aufgenommen, so dass sich die Zahl auf 433 erhöht – einschließlich 45 Ehrenmitglieder.

Thron lädt zum Herbstfest ein

Markus Heimann und Thomas Steltig scheiden nach zwei Amtsperioden als Beisitzer aus dem Vorstand aus. „Danke für eure tolle Unterstützung“, lobte Vorsitzender Martin Steltig die beiden Schützen. Zu neuen Beisitzern wurden daraufhin Christian Lüring und Sebastian Bettmann einstimmig gewählt. Ebenso stand die Wahl zum Kassierer an. Hier wurde Melanie Kocker für weitere vier Jahre einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Als Kassenprüfer für Georg Scheffer, der turnusmäßig ausschied, wurde Dirk Klei­nikel gewählt.

König Stefan Humberg wies schließlich auf das Herbstfest hin, das an diesem Samstag stattfindet. Die Veranstaltung, die vom amtierenden Königspaar sowie dessen Thron für angemeldete Gäste gestaltet wird, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Was die Holländer können, können die Tönnishäuschener erst recht – Wir laden ein zum Königstag“. Dem Motto entsprechend hat die Majestät eine besondere Bitte: „Die Gäste sollten möglichst mit einem orangefarbenen Accessoire erscheinen.“ Anmeldungen für das Fest können noch erfolgen bei Annette Brüggemann unter Telefon 0 25 28 / 86 96 oder per E-Mail an info@schuetzenverein-toenisshaeuschen.de.

Ehemalige Majestäten wollen sich treffen

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden noch einige Punkte kurz angesprochen, die der Schützenverein im Jahr 2023 gerne umsetzen würde: der Umbau des Vogelkastens, ein Treffen der Ehrenmitglieder sowie ein Kaiserinnen- und Königinnentreffen. Die Versammlung endete mit einigen weiteren Runden, die von König Stefan Humberg gerne spendiert wurden.