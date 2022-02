Königstraße raus aus dem Verkehr

Kaum ist die „Freiheit“ wieder durchgehend befahrbar, steht die Teilsperrung der Königstraße. In Höhe des Bürgerzentrums laufen seit Dienstagmorgen die Straßenarbeiten, die sich nach Angaben der Stadt bis voraussichtlich Ende Februar hinziehen dürften. Im Abschnitt zwischen Königstraße 8 und Kreuzung Ostenmauer wird in den ersten beiden Tagen unter Vollsperrung das Pflaster, das sich durch Fahrzeugdruck in Teilbereichen deutlich abgesenkt hat, komplett aufgenommen und anschließend gegen stärkeres Gestein ersetzt. Umleitungen sind eingerichtet. Die gravierendste: Auf der Ostenmauer hat sich die Einbahnstraßenregelung für die Dauer der Arbeiten vorübergehend gedreht. Sie ist ab Kreuzung Nordstraße in Richtung Kreuzung Königstraße zu befahren.

Die Ostenmauer ist in ihrem Einbahnstraßenbereich vorübergehend in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Foto: Ulrich Gösmann