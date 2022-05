Königswetter für die neuen Regentenpaare

Sehr gut besucht war der Familiennachmittag der Avantgardisten der Dolberger Schützen am Freitag in der Mehrzweckhalle. In diesem Rahmen ermittelten die Kinder ihren neuen Regenten. Am Samstag wurde das Schützenfest mit großem Festumzug, Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Schützenball abgeschlossen.

Beim Kinderschützenfest gab es in diesem Jahr eine Neuerung. „Die wollten immer auf einen Holzvogel schießen“, erklärte Christoph Brehe. Ebenso wie bei den Erwachsenen am Vortag, erwies sich auch das Kinderpendant als widerspenstig und fiel erst durch den 256. Schuss von Joel Rogmann um 18.15 Uhr, der sich damit auch die Krone sicherte. Zuvor hatten sich Lukas Kabusch (34. Schuss) den Reichsapfel und Luca Noeske (143.) das Zepter geholt.

Preisschießen der Kinder

Das Preisschießen der Kinder gewann Leonard Helmel mit 33 Punkten. Auf den Plätzen folgten Luca Noeske, Niklas Warschnitzka und Matthias Ruhrmann mit jeweils 32 Punkten, die Reihenfolge der Platzierungen wurde durch ein Stechen ermittelt.

Die Mehrzweckhalle glich mit ihren vielen Stationen einem Spieleparadies, das sich großer Beliebtheit erfreute. „Mit so vielen Kindern hatten wir gar nicht gerechnet“, zeigte sich Marvin Senf überrascht. Die 200 Spielpässe waren schnell vergriffen, die Avantgarde druckte aber schnell welche nach. Am Ende waren es 419 Stück, die ihre Abnehmer fanden. Weitere Höhepunkte waren die Verlosung mit 30 Preisen sowie der Luftballonwettbewerb auf dem Schützenplatz.

Der Samstag bescherte den Schützen für den großen Festumzug mit ihrem neuen Königspaar Peter Hötte und Sigrid Kellermann bei angenehmen Temperaturen Königswetter. Vor dem Abmarsch wurden aber noch die Jubelköniginnen Christel Brehe (Schützenkönigin 1956), Hedwig Stratmann (1960 und 1971) sowie Martha Steinhoff (1961) geehrt.

Die diesjährige Spende geht an die Ukrainehilfe, die Summe mit Beträgen aus der Vogelversteigerung, dem Waffelverkauf des Familiennachmittags und einem Teil des Eintritts zum Festball wird erst später ermittelt. Den Betrag erhält eine Ahlener Organisation, die Hilfsgüter in die Ukraine bringt.

In seinem Grußwort freute sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger, dass nach den Coronaausfällen der vergangenen beiden Jahre endlich wieder Schützenfeste stattfinden können: „Egal wen ich gefragt habe, alle sagten, so schön war es lange nicht mehr.“ Die Schützen erfüllten mit ihrem Ehrenamt und Engagement eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. „Wenn Corona uns eines nicht gebracht hat, dann sind es acht Arme, die das Verpasste nachholen können“, bedauerte der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling die Schützenfestausfälle.

„ »Kriege sind keine Naturkatastrophen.« “ Schützenvorsitzender Hans Droste

Der großen Schützenparade wohnten wieder viele Besucherinnen und Besucher bei. Im Anschluss daran gedachten die Schützen mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal den in Kriegen verstorbenen Dolbergern, den verstorbenen Schützenbrüdern und insbesondere den Opfern des Ukrainekriegs. „Kriege sind keine Naturkatastrophen, sie werden von Menschen gemacht“, mahnte der Vorsitzende Hans Droste in seiner Ansprache: „Nie wieder Krieg muss die Norm unseres Daseins sein.“

Mit dem großen Schützenball endete das diesjährige Schützenfest am Samstagabend.