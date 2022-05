Kontinuität an der Vereinsspitze

Der Blick zurück fiel bei der Jahreshauptversammlung von TuS Westfalia Vorhelm am Freitagabend knapp aus: „Leider hat nicht so viel stattgefunden“, konstatierte Peter Wiethaup während seines Berichtes über die vergangenen Monate seit der letzten Versammlung im August 2021. Ein Dauerzustand? Keineswegs. Denn der in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Höhepunkten gespickte Westfalia-Terminkalender machte deutlich, dass der Verein jetzt (endlich) wieder voll durchstarten kann und möchte.

Im Fokus stehen die lang ersehnten Festivitäten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum: Sie werden in die traditionellen Sporttage eingebunden und finden vom 10. bis zum 14. August statt. „Wir werden ein gutes Programm auf die Beine stellen“, versicherte Wiethaup. Derzeit laufe hier noch die Feinabstimmung mit den einzelnen Abteilungen. Fest steht aber bereits, dass es am 13. August ein großes Fest für das gesamte Dorf geben soll. Ebenfalls im August soll zudem der im März ausgefallene Wibbeltlauf nachgeholt werden, wobei der genaue Termin noch nicht feststeht. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Stadtverwaltung noch vor diesen beiden Ereignissen die Zuwege zum Clubheim und die Parkplätze saniert. „Wir warten hier auf die Terminierung durch die Stadt“, so Wiethaup. Die Arbeiten seien für das erste Halbjahr vorgesehen gewesen.

Bei den Berichten aus den einzelnen Abteilungen hatte insbesondere die Fußballabteilung einiges zu vermelden. Hier gab es bereits vor einigen Monaten personelle Veränderungen: So leiten mittlerweile Tim Müller und Mike Schröter die Geschicke im Juniorenbereich. Das Duo hat dabei gleich eine große Aufgabe vor der Brust: So steht am 11. Juni ein großes Jugendturnier auf der Sportanlage an der Ennigerstraße an, bei dem sich Teams von der G- bis zur D-Jugend messen. „Das wird ein Mammutturnier und ein Aushängeschild für unseren Verein“, so Wiethaup, der an die Mitglieder appellierte, sich bei den Vorbereitungen zahlreich zu engagieren.

Ein breites Votum für Peter Wiethaup. Der Westfalia-Chef wurde ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Foto: Martin Feldhaus

Breiter aufgestellt ist der Verein jetzt im Bereich Kinderturnen, wo Tobias Witte künftig zusammen mit Ingrid Kerl-Karos für ausreichend Bewegung beim Vorhelmer Nachwuchs sorgen wird. Eine Aufgabe, die Witte schon in den vergangenen Monaten übernommen hatte, als er für die gesundheitlich verhinderte Kerl-Karos einsprang.

„ »Wir haben beim Programm nicht gespart.« “ Martin Labus, Präsident KG Klein-Köln

In freudiger Erwartung ist zudem die KG Klein Köln, die nach einer erneut ernüchternden Session am kommenden Wochenende im Hof Münsterland Karneval im Mai feiern möchte. Unter dem Motto „Karibik und Piraterie“ steht am 7. Mai ab 20.11 Uhr eine große Gala-Prunksitzung auf der Agenda. „Wir haben beim Programm nicht gespart“, warb Präsident Martin Labus. Tickets können nach wie vor an der Tankstelle Weibler erworben werden. Der 8. Mai soll dann im Zeichen des Kinderkarnevals stehen, der um 15.11 Uhr beginnt.

Tim Müller und Mike Schröter sind seit einiger Zeit für die Nachwuchsfußballer verantwortlich. Foto: Martin Feldhaus

Dass der Sportverein auch nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie auf sehr stabilen Füßen steht, wurde bei der Präsentation der Mitgliederstatistik durch Claudia Schnückel deutlich: Im Jahr 2021 standen 55 Austritten immerhin 41 Eintritte gegenüber, so dass der Mitgliederbestand trotz monatelanger Corona-Restriktionen mit 1128 Mitgliedschaften und 786 Mitgliedern stabil blieb.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen setzten die 45 anwesenden Westfalia-Mitglieder wie erwartet auf personelle Kontinuität an der Vereinsspitze und bestätigten sowohl Peter Wiethaup als auch Hauptkassierer Hubert Ostkamp ohne Gegenstimmen im Amt. Als Kassenprüfer wählte die Versammlung Jannik Piechotta, André Kaldewei sowie Philipp Wöstmann.

Tobias Witte (r.) bringt sich künftig als Übungsleiter beim Kinderturnen ein. Foto: Martin Feldhaus

Den Punkt Verschiedenes nutzte Peter Wiethaup schließlich noch, um das Engagement zweier Mitglieder zu würdigen, die viel für den Verein leisten, aber oft eher im Hintergrund stehen: Egon Brückner und Hubert Leinkenjost galt ein besonderer Dank für die Organisation der Kassierung im „Birkenstadion“.