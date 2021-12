Kontrollbändchen als Dauereinrichtung?

„Ja, war wohl nicht so doll, leider“, bedauert Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Die ihm vorliegenden Rückmeldungen aus der Kaufmannschaft bestätigen das getrübte Stimmungsbild, das unsere Zeitung am dritten Advent in der Fußgängerzone eingefangen hatte (wie berichtet). Frequenz und Umsätze blieben teilweise deutlich hinter den Erwartungen zurück, die die Einzelhändler in diesen verkaufsoffenen Sonntag gesetzt hatten, der dann aber im Dauerregen ertrank.

„Es war aber auch wirklich ungemütlich“, sagt Hakenesch, „da sind viele Leute lieber zu Hause geblieben und haben Plätzchen gebacken.“ Die Kritik von An­dreas Frenz („Promedia“), dass seitens der WFG zu wenig Werbung gemacht worden sei, lässt er so nicht gelten: „Das glaube ich nicht.“ Die entscheidende Rolle habe das Wetter gespielt.

Gespräche mit der Ordnungsbehörde

Deutlich vernommen hat der WFG-Chef den Wunsch von Geschäftsleuten und Kunden, die Ausgabe von Armbändchen als „Eintrittskarten“ für Geimpfte und Genesene mindestens bis Weihnachten beizubehalten. „Wir sind darüber in Gesprächen mit der städtischen Ordnungsbehörde“, erklärt er auf Nachfrage. Das Pro­blem: Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW darf ein solcher Kontrollnachweis nur für den jeweiligen Ausgabetag gültig sein. „Die Frage ist, brauchen wir wirklich für jeden Tag eine andere Farbe“, so Hakenesch. Das wäre dann nicht so leicht umzusetzen, verweist er auf Lieferengpässe und den logistischen wie personellen Aufwand.

2G hat sich bewährt

Bewährt hat sich die 2G-Regel aus seiner Sicht auf jeden Fall auf dem „Ahlener Advent“. Das Hygienekonzept sei voll aufgegangen, der Sicherheitsdienst habe nur eine Handvoll Besucher ohne Impfzertifikat „erwischt“. Zufrieden seien auch die Beschicker und mit ihm einer Meinung: „Es war die richtige Entscheidung, den Weihnachtsmarkt nicht abzusagen.“