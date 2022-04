Konzentration im Kirmes-Klassenzimmer

Sita Moormann ist gerne als Erste auf dem Kirmesplatz. „Dann sehen alle, dass ich wieder da bin.“ Schließlich sei das die beste Werbung für ihr rollendes Klassenzimmer, das plötzlich zwischen Wohnwagen und schweren Zugmaschinen versteckt ist. Egal. 40 Kirmeskinder wissen in diesen Tagen, wo ihnen nachmittags bei Hausaufgaben und Unterrichtsproblemen mit Herz und Sachverstand geholfen wird. Im Schulmobil der Bezirksregierung Münster, das seit 2018 auch in Ahlen am Platz ist, wenn es drum herum rundgeht.

Fast jede Woche ein anderer Kirmesplatz, fast jede Woche eine andere Schule: Für Giselle geht‘s während der Ahlener Maikirmes für ein paar Tage in die zweite Klasse der Barbaraschule. Ihre Stammschule liegt in der Heimatstadt Elsdorf. Die versorgt die Achtjährige durch die ganze Kirmessaison mit Unterrichtsmaterial, das in den jeweiligen Stützpunktschulen durchgearbeitet wird. Eine davon: Die Ahlener Barbaraschule, in der Giselle auch an diesem Mittwoch während des regulären Unterrichts ihr eigenes Programm durchläuft – und als einzige einen Test im Blitzaufgabenrechnen schreiben muss. In anderen Stunden kann es umgekehrt laufen: Klassenarbeit für alle, nur nicht für Giselle.

Eben noch in der Barbaraschule, jetzt im Schulmobil: Giselle rechnet sich durch den Zahlenfuchs. Foto: Ulrich Gösmann

Um ständige Schulwechsel zu erleichtern, kommt „DIGLU“ ins Spiel. Die Abkürzung steht für „Digitales Lernen unterwegs“. Ein Pilotprojekt des Landes NRW, dem ausgewählte Schüler angeschlossen sind. Und natürlich Sita Moormann. Die 59-Jährige steht sonst in der Teamschule Drensteinfurt mit halber Stelle in den Fächern Mathe, Naturwissenschaften und Hauswirtschaft im Unterricht. Als einzige für den Kreis Warendorf abgestellte Bereichslehrkraft der Bezirksregierung steuert sie während der Kirmessaison mit dem Schulmobil die regionalen Rummelplätze an. Das rollende Klassenzimmer öffnet nachmittags für drei Stunden und bietet Platz für bis zu sechs Kids. Die kommen freiwillig, um eine Klassenarbeit vorzubereiten, Englisch-Vokabeln zu lernen oder weil ihnen ihre Eltern gesagt haben: „Lass dir das mal von Frau Moormann erklären.“ Die Pädagogin ist vertraute Ansprechpartnerin – auch dann, wenn es um weitreichendere Dinge wie den Wechsel zu einer weiterführenden Schule geht. Da trete eine Mutter etwa mit der Frage ganz persönlich an sie heran: „Wo sehen Sie mein Kind? Sie begleiten es doch seit Jahren.“

Ein kleines Raumwunder: das Schulmobil der Bezirksregierung. Foto: Ulrich Gösmann

Der Draht glüht auch zwischen den Lehrerzimmern: Über die digitale Plattform gehen schülerspezifische Informationen an die nächste Gastschule – und ins Schulmobil. „Wir können dann gleich loslegen“, sagt Sita Moormann – und lacht. Sonst verstrich der erste Tag schnell einmal damit, Anschluss zu finden.

Morgens Schule, nachmittags Schulmobil, zum Halbjahresende Zeugnisse: Das funktioniert nur durch enge Kommunikation unter den Kollegen der beteiligten Einrichtungen, wie Sita Moormann erklärt. Stützpunktschulen versorgten die Stammschule mit Lernstandsberichten, die auch Grundlage für Noten seien.

Giselles Lernplan für die Woche der Ahlener Maikirmes, ausgestellt von ihrer Stammschule. Foto: Ulrich Gösmann

Für Giselle geht es nach dem täglichen Besuch von Barbaraschule und Schulmobil endlich nach Hause. Das kann der Wohnwagen sein oder der Schießstand ihrer Eltern. Sita Moormann hebt sich die große Runde gerne für den letzten Tag auf: „Ich mag das. Wer das nicht mag, ist hier im falschen Job.“ Der Geruch, die Geräusche, das Leben – gerade jetzt nach Corona tue das so richtig gut.