Köpp: „Wir gehen mit Bedacht vor“

Den Protesten gegen die kurz vor der Jahreswende durchgeführte Baumfällaktion auf dem Rathausparkplatz zum Trotz: Die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Stadthauses gehen an mehreren Stellen weiter, seit Mittwoch auch an der Stadtbücherei.

Zwischen dem ehemaligen Schulgebäude und der Südenmauer werden insgesamt 21 provisorische Pkw-Stellplätze geschaffen, die als Ersatz für die während der mehrjährigen Bauphase vorübergehend wegfallenden Flächen auf dem künftigen Bürgercampus-Areal dienen sollen. Stadtbaurat Thomas Köpp stellte beim Ortstermin zusammen mit Mathias Wehmeyer und Thorsten Renfert von den Ahlener Umweltbetrieben (AUB) die Pläne vor, mit deren Umsetzung ein Gartenbauunternehmen aus Werl beauftragt ist.

Wie Thorsten Renfert als Bauleiter erläuterte, wird die vorhandene Brunnenanlage vor der Bücherei stillgelegt und überbaut. Die Bassins werden mit Muldensteinen verfüllt, die Zwischenräume ausbetoniert. Niederschlagswasser wird über Abflussrinnen der Kanalisation zugeführt, hierzu kann die bestehende Entwässerungsanlage genutzt werden. Die restliche Fläche soll im jetzigen Zustand belassen, also weder gepflastert noch asphaltiert werden. Auch Markierungen sind nicht vorgesehen. Man geht davon aus, dass die Anordnung der Parkplätze, davon zwei reserviert für Behinderte, selbsterklärend ist.

Keine Beeinträchtigungen für Fußgänger

Direkt am Gebäude können 17 Fahrzeuge senkrecht ne­beneinander abgestellt werden, weitere vier in deren Rücken längs zur Südenmauer. Die Zufahrt erfolgt aus nördlicher Richtung, verlassen können Autofahrer den Parkplatz nur in südlicher Richtung und ausschließlich als Rechtsabbieger. Der innenliegende Gehweg entfällt. „Aber es gibt ja noch den zweiten, der direkt an der Fahrbahn entlangführt“, erwartet Mathias Wehmeyer, Gruppenleiter für Bau und Unterhaltung bei den AUB, keine gravierenden Beeinträchtigungen für Fußgänger.

„ »Wir holzen nicht alles ab, was uns in den Weg kommt.« “ Stadtbaurat Thomas Köpp

Der Gedenkstein für den „Retter von Ahlen“, Oberfeldarzt Dr. Paul Rosenbaum, kann an seinem Platz bleiben, eine Infotafel zur Geschichte des Büchereigebäudes als früheres Realgymnasium und spätere Overberg-Hauptschule wird versetzt. Entfernt werden musste jedoch bereits gestern eine zweiteilige Eibenheckenreihe. In diesem Zusammenhang betonte Baudezernent Thomas Köpp, dass die Stadt bei der Beseitigung bestehender Anpflanzungen im Umfeld von Rathaus und Stadthalle „mit Bedacht“ vorgehe: „Wir holzen nicht alles ab, was uns in den Weg kommt.“ So seien auch an der Hospitälergasse, wo weitere drei Ersatzparkplätze eingerichtet werden, vier junge Bäume behutsam umgesetzt worden (wie berichtet). Das „Geschrei“, das es wegen des Absägens einiger weniger Bäume auf dem Rathausparkplatz ge­geben habe, könne er darum nicht verstehen, so Köpp. Die Maßnahme sei im Übrigen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis abgestimmt gewesen. Den Zeitpunkt habe die beauftragte Firma im Rahmen ihrer internen Termindisposition gewählt, weil der Parkplatz „zwischen den Jahren“, als die Verwaltung „Betriebsferien“ hatte, kaum frequentiert gewesen sei. Und wie auch an der Albert-Schweitzer-Schule werde der Grünanteil beim Bürgercampus letztlich insgesamt höher sein als heute.

Mit Thorsten Renfert (l.) und Mathias Wehmeyer (r.) von den Ahlener Umweltbetrieben stellte Stadtbaurat Thomas Köpp die Pläne vor.

Ob allerdings der Brunnen an der Stadtbücherei je wieder sprudeln wird, ist fraglich. Denn an dieser Stelle sind in der aktuellen Planung für die Außenanlagen des Campus‘ dauerhaft Mitarbeiterparkplätze vorgesehen. „Sofern das vom Rat so beschlossen wird“, fügt Thomas Köpp hinzu.

Die Arbeiten an der Stadtbücherei werden laut Mathias Wehmeyer und Thorsten Renfert bis Ende kommender Woche dauern. Direkt im Anschluss kommt die Hospitälergasse dran und danach „Kaldeweis Wiese“ am Südwall, wo 57 Parkplätze übergangsweise eingerichtet werden sollen. Das wird allerdings eine etwas größere „Operation“.