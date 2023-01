Köpp: Zahlen aus der Luft gegriffen

Die jüngst von den „Rathausfreunden“ kolportierten Zahlen zur Kostentwicklung beim Bürgercampus-Projekt entbehren nach Darstellung von Stadtbaurat Thomas Köpp jeder Grundlage. Da würden Summen genannt, die offenbar „nach irgendwelchen Eigengesetzen“ errechnet worden seien, sich aber „rational nicht herleiten“ ließen, so Köpp am Dienstag im Begleitausschuss.

AhlenAlles mehrfach angekündigt, alles erklärt und gut begründet, alles durch politische Mehrheitsbeschlüsse le­gitimiert – die Baumfällaktionen auf dem Rathausparkplatz und an der Albert-Schweitzer-Schule seien mitnichten ein Alleingang der Verwaltung gewesen, stellte Stadtbaurat Thomas Köpp am Dienstag im Begleitausschuss zum Bürgercampus-Projekt noch einmal klar und verwies auch auf eine ausführliche Presseberichterstattung im Vorfeld der Maßnahmen. „Jeder konnte wissen, wo was gemacht wird“, so Köpp.

Kirsten Krimphove, Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule Foto: Peter Harke

Auch die vom Baudezernenten zu der Sitzung eingeladene Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule, Kirsten Krimphove, hat sich über die eine oder andere Äußerung in der öffentlichen Diskussion „geärgert“, wie sie den Ausschussmitgliedern verriet. Die jetzt geplante Neugestaltung des Außengeländes, der „viele Jahre der Überlegung“ vorausgegangen seien, bezeichnete sie als „absolutes Herzensanliegen“ der Schulgemeinschaft. Die Verlegung des Parkplatzes im Tausch mit dem Pausenhof, der auf erweiterter Fläche künftig „tolle“ Spielmöglichkeiten bieten werde, bringe insbesondere mit Blick auf die Sicherheit der Kinder nur Vorteile.

Fleischer: Situation „nicht mehr tragbar“

Den bisherigen Zustand, dass die Autofahrer den Fuß- und Radweg am Ostwall queren müssen, bezeichnete Kirsten Krimp­hove als „katastrophal“ und „großen Gefahrenpunkt“. Den Nörglern schrieb die Pädagogin ins Stammbuch: „Man darf sich auch einfach mal trauen, das Gute sehen zu wollen.“ Damit habe sie ihm „aus dem Herzen gesprochen“, meldete sich Bernd Meiwes (SPD) zu Wort. Auch Norbert Fleischer (FDP) begrüßte die Planung: Die Situation im Umfeld der Grundschule sei so, wie sie sich heute darstelle, „nicht mehr tragbar“.

Thomas Köpp ergänzte die Ausführungen dahingehend, dass es sowohl an der Albert-Schweitzer-Schule wie auf dem Bürgercampus künftig „mehr Grün als vorher“ geben werde. „Auch wenn‘s Herz wehtut, wenn man Bäume fällt“, könne er darum die ganze „Aufregung“ nicht verstehen.

Zu der Baumfällaktion auf dem Rathausparkplatz war die Verwaltung nach Darstellung von Stadtbaurat Thomas Köpp legitimiert. Foto: Ulrich Gösmann

Der Stadtbaurat ging in der Ausschusssitzung auch noch einmal auf die Kosten und die zuletzt von den „Rathausfreunden“ in die Welt gesetzten Zahlen ein, denen offensichtlich „nach irgendwelchen Eigengesetzen“ angestellte Berechnungen zugrunde lägen. Summen von 120, 150 oder gar 200 Millionen Euro, die der Bürgercampus angeblich am Ende kosten solle, ließen sich „rational nicht herleiten“, so Köpp. „Wir bewegen uns momentan in einem Korridor zwischen 94 und um die hundert Millionen.“ Der Technische Beigeordnete versicherte: „Das haben Profis gerechnet.“ Mit einem Seitenblick hinüber zu Kämmerer Dirk Schlebes fügte Köpp hinzu: „Wir können uns das Ding leisten.“

„ »Eine Sanierung birgt genauso viele finanzielle Risiken wie der Neubau.« “ Petra Pähler-Paul (Grüne)

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Petra Pähler-Paul, gab dem Stadtbaurat in einem Punkt recht: „Eine Sanierung birgt genauso viele finanzielle Risiken wie der Neubau.“ In dem Punkt teile sie nicht die Meinung der „Rathausfreunde“. Allerdings mahnte Pähler-Paul die Vorlage eines aktualisierten Finanzierungsplans an, die Schlebes daraufhin für die nächste Sitzung zusagte. Beim Februar-Termin soll auch der Geschäftsführer der Stadthalle, Andreas Bockholt, zu verschiedenen Fragen das Bürgerforum betreffend Auskunft geben, die in der Sitzung am Dienstag erneut aufkamen. Wie jene von Martina Maury (BMA), ob man wirklich 1000 Sitzplätze brauche. Oder die nach der Notwendigkeit eines Restaurants, angezweifelt von der FDP, die auch das zweite Obergeschoss für die VHS noch einmal auf den Prüfstand stellen will. Martin Hegselmann (CDU) warnte indes davor, die insgesamt schlüssige Konzeption wieder über den Haufen zu werfen. Die im Übrigen „nicht vom Himmel gefallen“, sondern von der Politik „mitgestaltet“ worden sei, wie ihm Bernd Meiwes beipflichtete. Die Integration der VHS sei „das, was wir uns gewünscht haben“, nicht zuletzt eine Idee der SPD gewesen.