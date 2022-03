„Kornkreis“ der besonderen Art

Friedenssymbol in Brockhausen

Rund 50 Menschen aus der Bauerschaft Brockhausen beteiligten sich an der Aktion von Anika Frenz und Michael Post, die ein riesiges Peace-Zeichen in einen Acker eingearbeitet haben.

„Aus der Höhe betrachtet wirken wir so klein, wie wir uns gerade fühlen“ – So beschreiben die Nachbarn aus der Bauerschaft Brockhausen die Intention ihres Friedenssymbols, auf dem sie sich in diesen Tagen versammelt hatten.

165 Meter großes Objekt

Anika Frenz und Michael Post haben das 165 Meter große Peace-Zeichen in den Boden ihres Ackers gerubbert, um ihre Hilflosigkeit angesichts des Krieges in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Rund 50 Personen beteiligten sich daran und schicken auf diesem Wege symbolisch einen Funken Hoffnung an alle Menschen, die diesen Krieg nicht wollen und das Handeln Russlands kritisieren: „Lasst euch nicht unterkriegen“, lautet ihr Motto. Die Brockhausener hoffen, dass ihr Beispiel Schule macht und im Laufe der nächsten Tage allerorts weitere Friedenssymbole folgen, die weithin sichtbar sind.