Tiefe Einblicke in die russische Politik und das russische Gesellschaftssystem gab am Donnerstagabend Udo Lielischkies im „VHS-Talk am Donnerstag“. Der ehemalige Leiter des ARD-Studios in Moskau überraschte im Alten Rathaus mit seinen Schilderungen über Korruption in Russland.

Grundlage des Talks war Udo Lielischkies‘ Buch „Im Schatten des Kreml – Unterwegs in Putins Russland“, die Moderation übernahmen Dierk Hartleb, Nadine Köttendorf und Maria Kessing, die auch als Vertreterin des Ahlener Bündnisses für Frieden teilnahm.

Kampfsport-Milieu prägte

Den Einstieg seines Vortrags nutzte Udo Lielischkies zur Vorstellung Wladimir Putins, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt und früh Judo erlernte. „Das Kampfsportarten-Milieu hat ihn geprägt – das ist eine Welt aus Männerschweiß und Kriminalität“, umriss der ehemalige ARD-Studioleiter den heutigen russischen Präsidenten, der sich schon mit 23 Jahren dem KGB anschloss. Über mehrere Stationen arbeitete er sich hoch, bis er schließlich zum Nachfolger Jelzins aufgebaut wurde und diesem 1999 als Präsident folgte.

„Putin ist ein superfleißiger akribisch arbeitender Geheimdienstler“, beschrieb Udo Lielischkies den Präsidenten, der über den Ausbau der Korruption und Skrupellosigkeit seine Macht festigte. Reportagen über den Tschetschenienkrieg 1999 und die gefährliche Arbeit kritischer russischer Journalisten in Togliatti hatte der ehemalige Korrespondent als Beleg in kurzen Einspielern mitgebracht. Schon im Tschetschenienkrieg zeigte sich die Zerstörungswut Putins, die sich in Syrien und nun in der Ukraine fortsetzt.

„Kleptokratisches System“

Eine Polizeikontrolle diente beispielhaft für das „kleptokratische System“ in Russland, in dem Ordnungshüter lieber Bestechungsgelder annehmen als Anzeigen zu schreiben. Korruption reicht bis in die unterste Ebene. „Putin hat schnell die Demokratie abgebaut“, blickte Udo Lielischkies zurück, die Pressefreiheit war schnell abgeschafft und die Justiz schnell „eingenordet“, um die Korruption, an deren Spitze Putin selbst steht, zu schützen. Ohne Rechtssicherheit aber sind Investitionen in Russland hochriskant.

Udo Lielischkies sieht Putin als jemanden, der sich inzwischen als historische Figur begreift, um den Zerfall des Sowjetreiches zu reparieren. Dabei erscheint er immer weiter entrückt, größenwahnsinnig und isoliert, umgeben von Personen, die nicht wagen ihn zu kritisieren. Verhandlungen mit ihm sieht der Moskau-Kenner als aussichtslos an. Die Duldsamkeit des Westens mit Putin in der Vergangenheit sein ein großer Fehler gewesen.