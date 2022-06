Kosbab leitet städtischen Krisenstab

Ahlen

Fehlverhalten räumt Ahlens Baudezernent Thomas Köpp nach seiner Videoschalte in den Bauausschuss ein. Am Dienstagmorgen positiv auf Corona getestet, unterbrach er am Nachmittag die häusliche Quarantäne und schaltete sich aus seinem Büro in die Diskussion um den Themenkomplex...

Von Ulrich Gösmann