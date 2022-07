Kosbab: Verwaltung ist nicht untätig

Die Stadt reagiert mit einer Pressemitteilung auf Kritik, sie bereite sich nicht frühzeitig auf einen möglichen Gasnotstand im Herbst vor.

„Wir sind uns der Lage sehr bewusst und arbeiten daran, die Folgen der sich anbahnenden Energiekrise abzudämpfen“, wird darin Sozialdezernentin Stephanie Kosbab zitiert. Die Erste Beigeordnete, die auch den Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Ahlen (SAE) leitet, tritt dem Eindruck entgegen, die Stadt bleibe angesichts der gegenwärtigen Situation untätig. Tatsächlich sei der Verwaltungsvorstand mit der Frage der Energiesicherung beschäftigt, seitdem abzusehen ist, dass das kommende Winterhalbjahr für viele Haushalte zu einer wirtschaftlichen Herausforderung werden kann. Viele Fragen seien jedoch auf höherer Ebene derzeit noch ungeklärt. In einem Schreiben an die Vorsitzenden der Ratsfraktionen bittet Kosbab um Verständnis, dass sich die Stadt im Zusammenspiel mit den Stadtwerken gegenwärtig noch einen gründlichen Überblick verschafft.

Handlungszwang auch in Ahlen

Sicher sei, dass die gesenkten Gasimporte auch in Ahlen zu Handlungszwang führen werden. Stephanie Kosbab steht deswegen auch mit externen Stellen im Kontakt, um die konkreten Konsequenzen gerade getroffener Entscheidungen des Bundes zuverlässig abschätzen zu können. So seien noch Fragen zum weiteren Verfahren auf Bundesebene sowie der tatsächlichen Umsetzung und Auswirkungen unter anderem des Energiesicherungsgesetzes offen. Das Bundeskabinett habe dem Entwurf zugestimmt, die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat sei für Freitag vorgesehen. „Für die soziale Absicherung etwaiger Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürgern gibt es meines Wissens nach aktuell noch keinen weiteren Vorstoß durch den Bund“, schreibt Kosbab. „Gegenwärtig ist beim Bund, in den Ländern und bei den Kommunen vieles im Gange, was sich Stück für Stück zu einem Ganzen zusammensetzt“, erteilt sie voreiligen Schnellschüssen eine Absage.

Anspruch auf verlässliche Planung

Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch auf verlässliche Planung. „Und den werden wir erfüllen“, so Kosbab weiter. Sobald ihr belastbare Informationen vorlägen, auf deren Grundlage sich seriöse Entscheidungen treffen ließen, werde sich auch während der Sommerferien der SAE damit befassen und gegebenenfalls politische Gremien beteiligen.