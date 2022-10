Kradfahrer kollidiert mit Löschfahrzeug

Der Ahlener befuhr um 18.12 Uhr die Schinkelstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Schinkelstraße / Konrad-Adenauer-Ring/ Theodor-Schwarte-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr Ahlen. Das, so die Polizei, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Feuerwache kommend in Richtung Beckumer Straße fuhr. Nach Befragung von Zeugen sei der Kradfahrer vermutlich bei „Rot“ in den Kreuzungsbereich eingefahren. Diesbezüglich würden die Ermittlungen und Befragungen noch andauern.

Krad schleudert gegen Pkw

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Krad nach dem Zusammenstoß mit dem Löschfahrzeug noch gegen den Pkw eines 44-jährigen Ahleners geschleudert, der auf dem Linksabbiegerstreifen des Konrad-Adenauer-Ringes wartete, um auf die Theodor-Scharte-Straße abzubiegen. Der Kradfahrer kam dadurch zu Fall. Er wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Fahrer des Löschfahrzeuges und der 44-jährige Pkw-Fahrer blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich musste kurzfristig für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt werden.