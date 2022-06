Kostenlos steht sie am Himmel und liefert den Strom frei Haus: Um die Energie der Sonne einzufangen, bedarf es nicht unbedingt eines komplett mit Photovoltaik bedeckten Hausdaches. Die clevere Alternative für jede Wohnung sind Stecker-Solargeräte. Ab 1. Juli fördert die Stadt Ahlen die Anschaffung solcher Kraftwerke für den Hausgebrauch. Das Programm richtet sich sowohl an Mieter als auch an Hausbesitzer und Vermieter. Stecker-PV-Anlagen werden pauschal mit 200 Euro bezuschusst. Förderunterlagen sowie weitere Informationen finden Interessierte unter www.ahlen-klimaschutz.de. Wichtig zu wissen: Der Antrag auf Förderung muss vor der Anschaffung einer Anlage bei der Stadt eingereicht werden.

„Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung der Klimaschutzziele“, sagt Ahlens Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava. Auch aufgrund aktuell steigender Energiepreise suchen Verbraucher nach Alternativen. Um sie zu unterstützen und den Ausbau der „Erneuerbaren“ anzukurbeln, beteiligt sich die Stadt bereits am kreisweiten Programm für Dachflächen-PV-Anlagen. Da­mit jedoch nicht nur Hausbesitzer in den Genuss einer Förderung kommen, hat der Rat ein Programm für Stecker-Solargeräte beschlossen. Besonders profitieren werden davon Wohnungsmieter.

30000 Euro im Fördertopf

„Wir müssen alle Potenziale nutzen, um uns von fossilen Energien unabhängig zu machen und unser Klima zu schonen. Mit Solar-Stecker-Anlagen können auch Mieter Strom CO 2 -neutral erzeugen“, erklärt Klaudia Froede, Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität. Anreizprogramme seien ein bewährtes Mittel, um Verbraucher zu einem Umstieg auf erneuerbare Energien zu bewegen. Im Fördertopf sind 30 000 Euro, die vollständig aus Landesmitteln refinanziert werden.

Steckersolar-Geräte wird es sehr wahrscheinlich bald in jedem Haushalt geben, ähnlich wie das mit Smartphones oder Laptops passiert ist. „Deutschlandweit könnte damit bis zu zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs von Haushalten eingespart werden,“ meint Hubertus Pieper. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Ahlen wird in Kürze für Interessierte einen Online-Vortrag zu dem Thema anbieten.

So geht’s: Der Förderantrag muss vor Anschaffung einer Anlage bei der Stadt eingereicht werden. Erst wenn die Förderzusage vorliegt, darf eine Anlage gekauft werden. Bereits angeschaffte Geräte können nicht mehr gefördert werden. Vor Anschaffung von PV-Geräten ist einiges zu beachten. Anna Shalimava: „Mieter müssen die Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft vor der Installation einholen. Außerdem empfiehlt es sich, die Elektroinstallation des Hauses durch eine Elektrofachkraft prüfen zu lassen.“ Stecker-Solar-Geräte dürfen 600 Watt Nennleistung nicht übersteigen.

Broschüre der Verbraucherzentrale

Durchgesetzt hat sich für die kleinen Solargeräte auch die Bezeichnung Mini-PV-Anlage oder Balkonmodule, da sie gut geeignet sind zur Montage an einer Balkonbrüstung. Sie lassen sich einfach per Kabel und Steckdose an das Hausnetz anschließen, weshalb man sie auch als „Plug & Play“-Solaranlagen kennt. Eine empfehlenswerte Übersicht über technische Aspekte von Stecker-Solar-Geräten enthält eine Broschüre der Verbraucherzentrale.

Auskünfte zur Förderung erteilt Anna Shalimava (Telefon 5 97 42, E-Mail shalimavaa@stadt.ahlen.de). Über die technischen Voraussetzungen informiert Hubertus Pieper (Telefon 9 61 31 05, E-Mail ahlen.energie@verbraucherzentrale.nrw).