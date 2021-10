Krass – Krasser – Kraska

Halloween ist bei Miriam und Jan Kraska schon lange ein Kultfest. Das eigene Grundstück dementsprechend zu schmücken, gehört für sie dazu. Seit 2019 werden die Außenflächen des Einfamilienhauses an der Bonifatiusstraße 6 zu einer „Corner of Horrors“ umgerüstet. Mit allerlei technischen Raffinessen.

„Vier Wochen brauchen wir, bis alles steht“, freut sich Jan Kraska mit seiner Frau Miriam auf Halloween am Sonntag. Es ist fast alles vorbereitet, einige Details fehlen noch. Seit Anfang Oktober haben die beiden schrittweise rund um das Haus alles aufgebaut, gut sichtbar von der Bonifatiusstraße aus. Am Donnerstag waren auch Tochter Joelina und Sohn Phil beim Kürbisaushöhlen mit dabei, die orangenen Riesenkugeln gehören zum Gruselfest schließlich dazu.

Viele kleine Projekte

Das Ehepaar ergänzt sich bei den vielen kleinen Projekten gut. Jan ist leidenschaftlicher Tüftler im Elektronikbereich, Miriam leidenschaftliche Bastlerin. So entstand zum Beispiel der „Flying­ Ghost“, der unter der Dachrinne auf einer Fahrradfelge hängt und auf einer Seilbahn hin und herfliegt – angetrieben von einem Scheibenwischermotor. Oder ein paar Meter weiter der „Hangman“, der am Galgen hängend motorgetrieben mit den Beinen zappeln kann. Sogar schwarze Hoodies mit dem „Corner of Horror No. 6“-Logo haben beide schon als Kleidungsstücke anfertigen lassen.

„Wir machen das von Herzen, weil es gut ankommt und die Kinder sich richtig freuen“, erklärt Jan Kraska die Leidenschaft. Halloween hat die beiden schon immer begeistert, doch 2018 trafen sie im Internet auf die „Halloween-Bastlergruppe“. Von da ab gab es kein Halten mehr. Denn dort tauschen sich Halloweenfans aus ganz Deutschland aus, Ideen von neuen Gruselprojekten werden untereinander weitergereicht und nachgebaut. Seit 2019 kommen bei den Kraskas so jährlich immer wieder neue Projekte hinzu. Gut 20 sind es aktuell. Für das kommende Jahr ist ein „Monster in the Box“ geplant, ein Monster, das aus einer Box ausbrechen will und dort rumklappert.

Halloween an der Bonifatiusstraße Foto: Ralf Steinhorst

Die Projekte können von der Straße aus bestaunt werden, in den Abendstunden umso schöner mit Lichteffekten. „Wir sind aber aus Kapazitätsgründen aber kein offenes Haus“, bittet Jan Kraska, das Grundstück nicht zu betreten. Sonntag ist Halloween, in wenigen Wochen Weihnachten. Wird das Grundstück dann auch festlich aufgebrezelt? Jan Kraska schüttelt den Kopf: „Das ist zu viel, man muss sich für eines entscheiden.“