Krieg legt Großaufträge auf Eis

Der Ahlener Maschinenbauer Buschhoff hatte in Kürze Landmaschinen an die Ukraine und Russland ausliefern wollen. Die Aufträge liegen jetzt auf Eis.

Vorne Paletten für eines der vier gerade laufenden Ukraine-Projekte, hinten die mobile Mahl- und Mischanlage für Russland: Größer könnte der räumliche Abstand in den Werkshallen der Firma Buschhoff kaum sein. Der Krieg tangiert auch den Maschinenbauer im Gewerbepark Olfetal. Dass die aktuellen Auftragsvolumen im höheren sechsstelligen Bereich liegen, soll am Dienstagmorgen in einem kurzfristig terminierten Redaktionsgespräch nur Randnotiz sein. „Wir haben auch einen eigenen Verkäufer in Kiew“, sagt Geschäftsführer Dr. Christian Buschhoff.