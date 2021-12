Kühlfahrzeug-Kauf rückt immer näher

Kleinvieh macht auch Mist – so lässt sich die jüngste Spende von Kaufland an das Forum gegen Armut bezeichnen. „Unsere Mitarbeiter haben über das Jahr ihr Leergutpfand gesammelt und dies übergeben wir an das Forum als Beitrag für das Kühlfahrzeug“, erklärte Dursun Yalcin, Leiter der Kaufland-Filiale im Kleiwellenfeld. Dazu komme noch das Geld, das Kunden in die „Leergutspendenbox“ getan haben. 1000 Euro kamen so zusammen.

„Das ist für uns ein weiterer Schritt zum dringend benötigten Kühlwagen“, bedankte sich Mario Avdic, Vorstandsmitglied des Forums gegen Armut. Der Kaufland Ahlen ist lange Partner des Forums gegen Armut. „Sie kennen sich natürlich bestens mit der Einhaltung der Kühlketten aus und haben Verständnis für unseren Wunsch nach einem adäquaten Fahrzeug“, freute sich auch Freddy Avdic über die Hilfe.