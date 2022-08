Kultur-Erbe zieht ins „Kulturgut“

In den Mauern des Hauses Samson steckt viel Geschichte und unter seinem Dach ist noch viel Platz. Räume, die sinnvoll gefüllt werden sollen – unter anderem mit lokaler Kunst. Unter dem Titel „Ahlener Kultur-Erbe“ stellten Dieter Massin, Betreiber des „Ahlener Kulturkellers“, und Willi Wienker, Vorsitzender des Fördervereins „Kulturgut Samson“, am Sonntag eine neue Kooperation vor.

Viele Werke wurden noch nie öffentlich gezeigt

Wer Alfred Kitzig allein als „Meister der Radierung“ kennt, hat die Person nur teilweise erfasst. Im Laufe ihrer Arbeit zur Ausstellung aus Anlass des 120. Geburtstags haben Mechthild und Dieter Massin noch ganz andere Seiten des Künstlers kennengelernt. Und vor allen Dingen den Menschen hinter den Bildern.

Bei der Finissage am „Ahlener Kulturkeller“ setzte sich das große Interesse der vergangenen Wochen fort. Bilderspender, Kunstfreunde, Verwandte und Vertreter Ahlener Vereine waren zur Abschlussveranstaltung an die Sedanstraße gekommen.

Davon, dass Alfred Kitzig neben seinen bekannten Schwarz-Weiß-Bildern auch viele farbenfrohe Werke geschaffen hat, die zum Teil bis zur aktuellen Ausstellung nie öffentlich gezeigt wurden, berichtete Mechthild Massin. „Ich habe durch die Kontakte zu seiner Familie auch viele private Fotos, zum Teil sogar aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, erhalten“, sagte sie. Material, das durchaus Stoff für eine ausführliche Biografie bietet. Eine solche wollen die Akteure nun erstellen. Die Kuratorin verwies aber ebenso auf die Gegenwart: „Kitzig ist noch heute in vielen Ahlener Wohnungen vertreten und auch junge Künstler setzen sich mit ihm auseinander.“ Bestes Beispiel sei Maximilian Hallermann, den das Ehepaar Massin unter den Gästen begrüßte.

Maximilian Hallermann und Mechthild Massin Foto: Christian Wolff

Doch eine Frage blieb bis zur Finissage offen: Was passiert mit den vielen Originalen, die derzeit im „Kulturkeller“ eingelagert sind? „Die Bilder würden wieder verschwinden, vielleicht in Kellern und auf Dachböden. Das wäre einfach zu schade.“ Dieter Massin überraschte die Anwesenden direkt mit einer Lösung, die sich in den vergangenen Wochen durch mehrere Gespräche und Ortstermine abgezeichnet hat: Der Förderverein „Kulturgut Samson“ habe sich bereiterklärt, Exponate zu übernehmen, sie in seinen Räumen zu deponieren und auszustellen. Teilbereiche würden eigens dafür hergerichtet. Projekttitel: „Ahlener Kultur-Erbe“.

Resonanz aus der Bevölkerung war groß

Motor des Projekts war die Ausstellung über Kitzig. „Die Resonanz aus der Bevölkerung war unglaublich groß“, beschrieb Massin bei der gut besuchten Finissage. In vielen Fällen seien ihm und seiner Frau Mechthild sogar Originale zur Verfügung gestellt worden – verbunden mit der Bitte, diesen eine dauerhafte Heimat zu geben. „Die können wir bei uns natürlich nicht bieten, dafür ist unser Platz zu sehr beschränkt.“ Mit dem „Kulturgut Samson“ in Tönnishäuschen sei nun ein passender, dauerhafter Ort gefunden worden. „Dort können sie sach- und fachgerecht gelagert, gelistet und gezeigt werden.“ Das beziehe sich nicht allein auf den Künstler Kitzig, sondern langfristig auch auf andere Ahlener Kunstschaffende.

Bei der Finissage der Alfred-Kitzig-Ausstellung im „Ahlener Kulturkeller“ sprach Willi Wienker (l.) mit Dieter Massin über die gemeinsame Idee. Foto: Christian Wolff

Der „Kulturgut“-Vorsitzende Willi Wienker stellte dafür noch einmal die Entstehung seines Vereins vor, der inzwischen auf Gloria von Thurn und Taxis als Schirmherrin verweisen kann. Die Idee der kulturellen Kooperation komme zur passenden Zeit. „Wir wollen die ehemalige Pferdedeckstation erlebbar machen und haben dafür bereits Fördermittel erhalten“, sagte er. Vorstellbar sei, neben einem kleinen Museum zur Gebäudegeschichte einen Raum für wechselnde Ausstellungen einzurichten, immer mit Bezug zur Region.

„Wir sind schließlich ein Kulturgut und wollen in erster Linie das Gebäude erhalten“, sagte Wienker. Nach jahrelanger Vorarbeit wurde das Ensemble im Vorjahr gekauft, derzeit laufen Sanierungsarbeiten an. Die einstige Gaststätte werde bereits jetzt für ausgewählte Veranstaltungen genutzt. Aber auch die einstige Deckstation soll als multifunktionaler wie musealer Bereich umgestaltet werden, um darin die wechselvolle Geschichte des Standorts erlebbar zu machen – zum Beispiel als Poststation, weshalb Gloria von Thurn und Taxis als Schirmherrin gewonnen wurde. „Für die Erlebbarmachung haben wir Fördermittel erhalten und werden in Kürze loslegen.“ Wienker, der den Verein gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ludwig Brinkkötter vertrat, kann sich gut vorstellen, unter diesem Dach Werke lokaler Künstler zu präsentieren.