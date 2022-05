Kulturfest startet mit Fahnenlauf

Viele Vereine und Organisationen beteiligen sich in diesem Jahr wieder an der Aktion „Ahlen zeigt Flagge“, die am 21. August von 12 bis 19 Uhr auf dem Zechengelände stattfindet.

Aufatmen bei Agnieszka Bednorz und Elke Kreutzer: Das Organisationsteam der Veranstaltung „Ahlen zeigt Flagge“ kann nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder durchstarten. Zu einem ersten Vorbereitungstreffen hatten die Innosozial-Mitarbeiterinnen am Donnerstagabend in die Räume am Röteringshof eingeladen, die Resonanz war groß.

Zur 13. Auflage der Veranstaltung unter der Leitidee „Ahlen ist dein Zuhause, egal woher du kommst“ treffen sich die Akteure am 21. August (Sonntag) von 12 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Zeche Westfalen. Mit einem Fahnenlauf aller beteiligten Nationen und Kulturen startet das Fest am Glückaufplatz. Infostände und ein buntes Bühnenprogramm unter Federführung von Hatice Yesilyaprak beginnen um 13 Uhr.

Zeichen für Toleranz

„Innosozial setzt damit erneut ein sichtbares Zeichen für Respekt, Toleranz, Begegnung und Dialog sowie ein friedliches bereicherndes Miteinander aller kulturellen und sozialen Gruppierungen in der Stadt“, erklärte Elke Kreutzer. Und Agnieszka Bednorz machte deutlich, dass trotz der aktuellen Ukraine-Flüchtlingssituation auch andere Nationalitäten im Fokus stehen müssten. Beim Fahnenlauf sollten auch Transparente und Plakate mit Forderungen zu Flucht, Einwanderung und friedlichem Miteinander zum Einsatz kommen.

Das Angebot an Informations-und Essensständen ist groß, wobei nach Wunsch der Veranstalter Holz-, Kohle- oder Gasgrills eingesetzt werden sollten. An Getränken dürfen nur Kaffee, Tee und Ayran verkauft werden. Für die Müllbeseitigung ist jeder Aussteller verantwortlich. Ein Security-Dienst ist jede Nacht von Freitag bis Montag im Einsatz, der Aufbau kann bereits am Samstag von 9 bis 17 Uhr erfolgen.

Das Bühnenprogramm bestreiten wie in den Vorjahren Gruppen mit Folkmusik, Gesang, Kinder-, Jugend- und Tanzgruppen, regionale und internationale Folkloregruppen und mehr. Weitere Angebote sind willkommen.

Anmeldungen ab sofort

Das Vor-Ort-Treffen findet am 18. August (Donnerstag) um 18 Uhr auf der Zeche Westfalen bei jedem Wetter statt. Anmeldungen sind ab sofort und auch im Internet möglich. Entsprechende Formulare können herunter geladen werden.