„Kulturkeller“ auf Spuren Alfred Kitzigs

Im vergangenen Jahr war der 110. Geburtstag von Ruda Schweizer-Dönges Anlass für eine Ausstellung im „Ahlener Kulturkeller“. In diesem Jahr ist es der 120. Geburtstag von Alfred Kitzig, einem berühmten Sohn der Stadt.

Während die Bilder für die Schweizer-Dönges-Ausstellung bis auf wenige Leihgaben aus dem Bestand der Familie Hermann Schweitzer junior kamen, wird derzeit die Kitzig-Ausstellung ausschließlich aus Leihgaben aus der Ahlener Bevölkerung zusammengestellt. „Die große Wertschätzung des Lebenswerks von Alfred Kitzig klingt bei vielen Gesprächen durch“, sagt Organisatorin Mechthild Massin. „Man bekommt das Gefühl, dass Bilder von ihm noch immer in unzähligen Ahlener Haushalten hängen.“

Stele Alfred Kitzig im Stadtpark. Foto: Christian Wolff

Vom 3. Juni bis 14. August heißt es also „Auf den Spuren Alfred Kitzigs“ an der Sedanstraße 112. Ergänzt wird die Ausstellung von Radierungen, Bleistiftzeichnungen, Ölgemälden und Holzschnitten durch Originalberichte aus dem Archiv der „Ahlener Volkszeitung“, das Mechthild Massin zu diesem Zweck mehrfach besuchte. Berichte über Ausstellungen und Begegnungen mit Kitzig sind bereits in verschiedenen Ausgaben des Heimatbuches „Der beflügelte Aal“ sowie des Heimatkalenders des Kreises Beckum zu finden und lassen sich im „Kulturkeller“ nachlesen. Wortbilder von Elisabeth Gallenkemper, Unterlagen über die Verleihungen des Alfred-Kitzig-Förderpreises und Bilder des inzwischen weggerissenen Alfred-Kitzig-Brunnens im Stadtpark sowie der Raststation 17 auf dem „Werseradweg“ haben die „Kulturkeller“-Freunde ebenfalls zusammengetragen.

„Dem Meister der Radierung“ gewidmet war der Kitzig-Brunnen im Stadtpark, hier auf einem Bild aus dem Jahr 1970. Im Zuge der Umgestaltung musste diese Anlage weichen. Viele Ahlener bedauern bis heute den Abriss. Foto: Archiv

Alfred Kitzig wurde am 9. Juli 1902 in Ahlen geboren und verstarb am 15. Oktober 1964 in Kreuth. Nach der ersten Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Dortmund begann Kitzig seine künstlerische Laufbahn als Maler in Berlin. Er war hier Schüler und später Meisterschüler mit eigenem Atelier in den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst. Seine Radierungen machten Kitzig schon bald über die Grenzen Berlins bekannt. Im Atelier von Käthe Kollwitz erhielt er wesentliche Impulse für seine Arbeit. In der Zeit des Nationalsozialismus war Kitzig auf den Großen Deutschen Kunstausstellungen 1937, 1938 und 1940 bis 1944 mit 15 Werken vertreten. Er stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Kitzigs Berliner Atelier zerstört und er kehrte in seine Geburtsstadt Ahlen zurück.