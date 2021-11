Kunst und Köstlichkeiten

Klein, fein, gemütlich und in der Dunkelheit besonders stimmungsvoll: Das zeichnet den Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum aus.

Am kommenden Wochenende, dem ersten Adventswochenende, findet der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt am und im Heimatmuseum unter 2G-Bedingungen statt.

Am Samstag und Sonntag (27. und 28. November) jeweils von 11 bis 18 Uhr, wird an der Wilhelmstraße 12 ein breites Angebot an hochwertigem und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk und Weihnachtsdeko sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der Region in der ganz besonderen Atmosphäre des denkmalgeschützten Hauses angeboten.

Glühwein und Punsch

Die kulinarische Verkostung in den Hütten vor dem Heimatmuseum mit Glühwein und Punsch und leckerem Blechkuchen sowie die musikalische Einstimmung in die Weihnachtszeit durch den Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde runden den Besuch des Weihnachtsmarkts ab.

In dem festlich geschmückten, ehemaligen Ackerbürgerhaus bieten private Aussteller ausgewählte kunsthandwerkliche Produkte an. So gibt es mit viel Liebe hergestellte handgemachte Dekorationsartikel, Weihnachtspyramiden und Schwibbögen mit märchenhaften und bezaubernden Motiven, Weihnachtsbeleuchtung und -floristik, Briefpapier, Papieralben und Geschenkverpackungen, selbst genähte Taschen und Beutel in verschiedenen Formen und Farben, handgemachte Unikate diverser Art wie Lavendel- und Körnerkissen, selbst genähte Stofftiere, Tischläufer, diverse Strick- und Häkelwaren.

Weihnachtskerzen und Töpferwaren

Zudem werden Weihnachtskerzen angeboten, Töpferwaren, Glasbläserarbeiten, Perlen und Glasblumen, Futterhilfen für die heimische Vogelwelt, geschnitzte Holzengel und selbst gemachte Seifen. Postkarten und weitere unverwechselbare Arbeiten des Ahlener Künstlers Martin Hatscher bereichern die weihnachtliche Palette.

Das kulinarische Angebot wird durch bürgerschaftliches Engagement für einen guten Zweck abgedeckt, so zum Beispiel durch den Lions-Club Ahlen-Münsterland und den Förderverein Diakonie Ahlen. Der Weltladen Ahlen und die Hospizbewegung ergänzen das weihnachtliche Repertoire am Heimatmuseum.