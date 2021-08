Kunst zieht in die Stadt ein

In und vor Innenstadt-Leerständen tut sich am Samstag was in der Ahlener Fußgängerzone. Junge Künstler gestalten den „Art Parcour“.

Marvin Backhaus arbeitet mit der Spraydose an seinem dreiteiligen Bild, das erst in den nächsten Wochen schrittweise fertig wird.

„Gibt es hier etwas umsonst?“ Die eher rhetorisch gemeinte Frage eines Passanten beantwortete sich von selbst. Denn die Künstlerinnen und Künstler, die am Samstagmorgen in und vor leerstehenden Ladenlokalen arbeiteten, ließen sich bereitwillig bei ihrer Arbeit zuschauen.

„Wir wollen jungen Künstlern eine Plattform bieten“, sagte Sven Henric Olde bei der Eröffnung des „Art Parcour“ auf der Freiluftbühne des Bürgerzentrums. Um sich geschart hatte der künstlerische Leiter des Kunstvereins eine Gruppe junger Kreativer, die ungeduldig auf den Startschuss für den „Art Parcour“ des Kunstvereins warteten. Irene Gromes als Co-Vorsitzende oblag es, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, vertreten durch Matthias Panick, und der Volksbank für ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Aktion zu danken. Die Stadt durch Kunst lebendiger und sie zugleich mit den Augen von Künstlern zu sehen, gab Olde als erklärtes Ziel aus.

Die Sonne hatte an diesem Vormittag ein Einsehen und begleitete den gesamten Rundgang von der Weststraße über den Markt in das Nachtjackenviertel und das Sträßchen „Im Kühl“, zurück in die Fußgängerzone und die Oststraße herauf bis zum Kerkmannplatz mit der letzten Kraft ihrer Strahlen des Augusts.

„Art Parcour“ "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb "Art Parcour": Kunstaktion in der Ahlener Innenstadt Foto: Dierk Hartleb

Dass an der Endstation Parkplatz am Kerkmannplatz die Polizei auf die Besuchergruppe wartete, gehörte allerdings nicht zu der Performance von Stephan Us, der vom Dach der alten Stärkefabrik Hundhausen eine Fahne mit der Inschrift „Nothing“ schwenkte. Besorgte Passanten hatten die Polizei gerufen, deren Besatzungen sich vergewisserten, dass der Münsteraner keineswegs des Lebens überdrüssig war, sondern mit einer Performance auf die vom ihn propagierte Idee des Nichts hinweisen wollte.

Apropos Performance: Nicht so spektakulär, aber umso kommunikativer war die Aktion von Stephanie Sczepanek auf dem Marienplatz, die eine transparente Folie mit gedanklichen Assoziationen beschrieb, ausgehend vom Eiscafé Gamba. Johanna Hodler hatte sich für ein kleines leerstehendes Ladenlokal in der Weststraße neben dem Restaurant „Nino“ entschieden, wo sie die Schaufensterscheibe in viele kleine schwarzumrandete Rechtecke unterteilte, aus denen Gesichter schauen. Für die Kölnerin ein Sinnbild für die menschliche Vereinzelung durch Corona.

„ »Ich komme ursprünglich aus der Mode.« “ Paulina Dornfeld

Ihr Kunstwerk im Atelier bereits vorgefertigt hatte Paulina Dornfeld ihre Arbeit „Give me Honey“(Gib mir Honig) in einem ehemaligen Sonnenstudio „Im Kühl“, die mit honigfarbener Wolle ihre Bilder komponiert. „Ich komme ursprünglich aus der Mode“, erläuterte die junge Künstlerin aus Lage.

Tobias Bertz lässt sich nur vom Schaufenster eines ehemaligen Schuhgeschäfts zusehen, wie er zwei große mit flauschigem Stoff bespannte Kuben im Raum bewegt. Maximilian Hallermann (Ahlen), Marvin Backhaus (Warendorf) und Sergej Davydov (Duisburg) haben sich zusammengetan, wobei jeder an einem eigenen Bild arbeitet.

Susanne Bendek (Münster) hat sich genauso wie Timm Hellmich (Hamm) für die lange Wand entschieden, die den Parkplatz am Gebrüder-Kerkmannplatz vom benachbarten Park abgrenzt. Beide werden in der nächsten Zeit an ihren Projekten weiterarbeiten, bevor am 18. September der zweite Durchgang beim „Art Parcour“ erfolgt. Zurück zum Bürgerzentrum, wo der Kunstraum „Was fehlt?“ von dem Trio Rocio Siekhaup, Helene Fister und Michael Leifeld bespielt wird.