Kunstexperte zu Gast bei Kitzig im „Kulturkeller“

Selten haben die Verantwortlichen des „Ahlener Kulturkellers“ eine solch große Resonanz erlebt wie bei der Ausstellung „Auf den Spuren von Alfred Kitzig“. Jetzt war Fachmann Dr. Bennie Priddy zu Gast an der Sedanstraße.

Dr. Bennie Priddy, langjähriger Leiter des Museums in der Abtei Liesborn, kam zum Austausch in den „Kulturkeller“.

Die Ausstellung „Auf den Spuren von Alfred Kitzig“ im „Ahlener Kulturkeller“ nahm Dr. Bennie Priddy – langjähriger Museumsleiter der Abtei Liesborn – zum Anlass, um sich die Räumlichkeiten an der Sedanstraße anzusehen.

Priddy zeigte sich beeindruckt von der Ausstellung des Ahlener Künstlers. Vor allem die Vielfalt seiner künstlerischen Werke hinterließen beim Kunstexperten nachhaltigen Eindruck. Nicht nur die Radierungen, die Alfred Kitzig den Ruf „Meister der Radierung“ eingebracht hatten, sind es, die auch die vielen Besucher der Ausstellung immer wieder erstaunen. Porträts, Bleistiftzeichnungen, Holzschnitte und Ölgemälde gehörten zum Repertoire von Kitzig.

Erläuterungen zu den Werken

Mechthild Massin führte Dr. Bennie Priddy durch die Ausstellung, gab Erläuterungen zu den Werken und zum Wirken Kitzigs, seinen Aufenthalt in Berlin, wo gegen Kriegsende bei einem Bombenangriff das gesamte Atelier zerstört wurde, und verwies gern auf die vielen Bürger, die Bilder für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hatten. „Immer wieder tauchen auch jetzt Bilder von Alfred Kitzig aus der Ahlener Bevölkerung auf, Bilder, die auch heute noch in Ahlen in Haushalten wie auch öffentlichen Einrichtungen einen hohen Stellenwert haben“, sagte sie.

Die Ausstellung ist am heutigen Mittwoch von 17 Uhr bis 19 Uhr zu sehen wie auch am Wochenende 30. und 31. Juli (Samstag von 17 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 14 Uhr). Die Ausstellung endet am 14. August. Eintritt frei.