Künstlerische Grenzgänge

„Hyperimage“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Stadt-Galerie. Aber was bedeutet das? Valentino Magnolo wagte einen Erklärungsversuch.

Neun Künstlerinnen und Künstler, neun malerische Positionen und mindestens neunmal neun Besucher, die sich diesem künstlerischen Blick stellen wollten: Das Experiment „Hyperimage“ ist geglückt. Als am Freitagabend Vorstand Ulrich Loermann die Gäste des Kunstvereins in der Stadt-Galerie willkommen hieß, war die Spannung, was da wohl kommen möge, mit Händen zu greifen.

Die Kuratoren Sven Henric Olde und Valentino Magnolo hatten mit ihrer Ausstellung hohe Erwartungen bei einem konzentriert lauschenden Publikum geweckt. Lange wurden die Gäste aber nicht auf die Folter gespannt, nach kurzer Begrüßung mit dem nachdenklichen Hinweis, Kunst habe auch immer etwas mit Freiheit zu tun und sei deshalb gerade in diesen Zeiten des Kriegs in der Ukraine besonders wichtig, dankte Ulrich Loermann dem Sponsor Franz Dieter Kaldewei, der „Hyperimage“ mit seiner Spende erst ermöglicht habe.

Dass auch die frisch installierte städtische Dezernentin Stephanie Kosbab den Weg zur Vernissage gefunden hatte, freute den Co-Vorstand, und er übergab das Wort an Valentino Magnolo.

Keine leichte Aufgabe

Keine leichte Aufgabe für den Mitinitiator der Exposition: Was denn das genau bedeute, Hyperimage, hatten sich die meisten der Besucherinnen und Besucher vor Beginn gefragt, und Valentino Magnolo hub an zu einer Erklärung eines nicht ganz unkomplizierten Gebildes. Tenor der kurzen Lehrstunde: Jede Zusammenstellung von Bildwerken zu einem größeren Ganzen, das hatte schon der Kunsthistoriker Felix Thürlemann 2013 konstatiert, komme einer Deutung und ästhetischen Wertung der beteiligten Werke gleich.

So, wie die Werke zusammengestellt seien, etwa derzeit in der Ahlener Stadt-Galerie, forderten sie von den Betrachtenden wechselnde Blickstellungen. Letztere sehen die einzelnen Werke der neun Kunstschaffenden und setzen sie in Beziehung zueinander, zu einem Hyperimage. „Wir haben hier einen Ist-Zustand der zeitgenössischen Malerei“, so Magnolo. Dabei gehe es nicht nur um die klassische Malweise, sondern um Grenzgänge, eine Aufhebung der Sparten mit virtuellen, collagierten, gedruckten, aber auch gepinselten Mitteln. Die hybriden Formen der unterschiedlichen Aus- und Einblicke, so der Kurator, würden sichtbar in dem der Ausstellung zugehörigen Buch gleichen Titels, das als verlängerter Arm des Konzepts verstanden werden solle.

Nach Theorie kommt Praxis

Nach der Theorie freuten sich die Gäste dann auf die Praxis: die Bilder an den Wänden der Galerie. Der Künstlerische Leiter Sven Henric Olde wurde konkret und stellte diese und ihre Urheber dem begeisterten Auditorium vor. Das nutzte die Gelegenheit, mit den jungen Kunstschaffenden bei kühlen Getränken ins Gespräch zu kommen und sich Arbeitsweisen und Bedeutungen erläuterten zu lassen.