Kupfer-Fallrohre erneut abmontiert

Ärger an der Arbeitsagentur: Die gerade erst wieder angebrachten Kupfer-Fallrohre wurden jetzt erneut von Unbekannten gestohlen. Zeugenhinweise werden erbeten.

Zum zweiten Mal in zwei Wochen

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen haben Kupferdiebe an der Agentur für Arbeit an der Bismarckstraße zugeschlagen. Sie montierten an mehreren Stellen die Fallrohre ab und ließen sie mitgehen. Wann genau die Tat geschah, ist noch unklar. Anwohner und Passanten, die möglicherweise Zeugenhinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Agentur oder der Polizei zu melden.