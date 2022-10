Kuriose Kriminalistik der frühen Jahre

Volker Stephan spannte das Publikum am Sonntagabend auf die Folter. Zur Krimilesung im Rahmen von „Mord am Hellweg“ brachte der Moderator süßen Senf und Zucker mit und schlug damit den Bogen zum Überraschungsgast des Abends – der in München lebenden Autorin Uta Seeburg.

Fast zwei Stunden las sie aus dem zweiten Band „Das wahre Motiv“ ihrer Krimireihe mit der Hauptfigur Wilhelm von Gryzinski. Das Besondere an ihren Büchern: Uta Seeburg schreibt und beschreibt die Ermittlungsarbeit der königlich-bayerischen Gendarmerie Ende des 19. Jahrhunderts.

Mit viel Fachwissen, gründlichen Recherchen und bildhafter Sprache hat die promovierte Schriftstellerin Mordfälle konstruiert, die die fast 40 Literaturinteressierten im Forum des Kunstmuseums in ihren Bann zogen.

Der Liebe wegen von Berlin nach Bayern

Eingangs stellte sie sich dem Ahlener Publikum vor und erklärte, warum sie einst als waschechte Berlinerin nach München gezogen war: „Der Liebe wegen, denn mein Mann hatte in Bayern eine Festanstellung“, sagte sie. Mit der vierjährigen Tochter lebt das Paar heute noch dort.

Schreiben sei immer „ihr Ding“ gewesen, betonte Uta Seeburg. Nach dem Studium der Germanistik, Komparistik und Kunstgeschichte in Berlin und Cambridge war sie in München erst als Werbetexterin, später als Reise-und Buchredakteurin bei einem renommierten Verlag tätig. Heute widmet sie sich ganz der Schriftstellerei. „Die ersten 30 Seiten des ersten Bandes habe ich beim Stillen auf das Handy aufgesprochen“, gestand sie dem Moderator ihre große Leidenschaft für das Schreiben.

Zahlreiche Krimifans kamen zum Blind Crime Date. Foto: Angelika Knöpker

Schon in ihrer Doktorarbeit habe sie sich unter anderem damit beschäftigt, welchen Einfluss das Beschreiben und Interpretieren von Spuren auf die Erzählweisen in der Literatur des 19. Jahrhunderts hatte. „Das war ein neuer Gestus, der auch von der noch sehr jungen Disziplin der Kriminalistik beeinflusst war“, erklärte sie. Vorher habe man sich bei der Lösung eines Kriminalfalls auf Geständnisse und Zeugenaussagen berufen, nicht selten sei Folter zum Einsatz gekommen. Im englischen Cambridge habe sie Zugriff auf eine ganze Bibliothek kriminalistischer Literatur des späten 19. Jahrhunderts gehabt. Dabei seien so viele spannende, teils auch kuriose Methoden zur Verbrechensaufklärung beschrieben worden. „Das schrie danach, literarisch verarbeitet zu werden“, machte sie deutlich und griff zum Buch, um einige Passagen zum Mord an einem jungen Mann zu beschreiben und aufzuklären. Natürlich verschwieg sie dabei den oder die Mörder. Diejenigen, die neugierig geworden sind, können sich ihre Bücher aus der Reihe „Major Wilhelm Gryszinski“ kaufen.

Nach dem Blind Crime Date signierte Uta Seeburg ihre Bücher. Foto: Angelika Knöpker

VHS-Mitarbeiter Frank Schlösser hatte sich präpariert und bot Exemplare der Lesung ebenso wie den ersten Band an, am Ende war sein Bestand ausverkauft.

Gut angenommen wurde auch das Angebot des Kunstmuseums zu einer vorherigen Führung durch die Ausstellung. „Fragile. Alles aus Glas! Grenzbereiche des Skulpturalen“, die zum letzten Mal Einblicke in ihre Installationen, Skulpturen sowie Fotografien und Videos internationaler Kunstschaffender der Gegenwart gab.