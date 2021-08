Kurioses aus der Ahlener Geschichte

Am Markt startet die offene Stadtführung der WFG am Sonntag.

Am Sonntag (29. August) findet um 16 Uhr wieder eine Stadtführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) statt. In der rund anderthalbstündigen Tour durch Innenstadt vermittelt der Gästeführer den Teilnehmenden viele neue Eindrücke von Ahlen. Die Gruppe kann sich auf spannende und kuriose Geschichten freuen. Eine Voranmeldung zur Stadtführung ist nicht nötig. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Alten Rathaus auf dem Markt. Die Kosten betragen sechs Euro pro Person.