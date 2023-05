Kurze Schockstarre nach dem Abpfiff

„Werse-Borussen“ fiebern und leiden in Dortmund mit

Ahlen

Siegesgewissheit bei der Abfahrt am Morgen nach Dortmund – Schockstarre nach dem Abpfiff im Signal-Iduna-Park. Ein Wechselbad der Gefühle, das sich am Ende anfühlte wie eine eiskalte Dusche, erlebten auch die Mitglieder des Ahlener BVB-Fanclubs „Werse-Borussen“ am Samstag.

Von Martin Feldhaus