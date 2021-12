Kurzfristiger Wechsel am Dirigentenpult

Eine gute Nachricht für die Freunde von Wiener Walzer, Polka und schmissigen Märschen: Das traditionelle Neujahrskonzert mit der Neuen Philharmonie Westfalen wird wie geplant am Samstag (1. Januar) um 16 Uhr in der Stadthalle über die Bühne gehen. Anders als in Beckum, wo das Neujahrskonzert der Bergischen Symphoniker abgesagt worden ist.

„Wir freuen uns sehr, die Veranstaltung im Einklang mit der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes NRW durchführen und unseren Besucherinnen und Besuchern einen beschwingten musikalischen Auftakt zu ei­nem hoffentlich unbeschwerteren neuen Jahr bieten zu können“, sagt Stadthallen-Geschäftsführer An­dreas Bockholt. Zugleich bittet er um Verständnis für einige unumgängliche Hygieneschutzmaßnahmen.

Es gilt die 2G-Regel, wonach Zutritt ausschließlich geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher mit entsprechendem Nachweis sowie unter Vorlage ei­nes persönlichen Ausweisdokuments haben. Ab Betreten der Stadthalle und auch während des gesamten Konzerts besteht die Pflicht, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Die Kapazität der Halle wurde auf maximal die Hälfte der zulässigen Besucherzahl reduziert. „So sind ausreichende Abstände innerhalb und zwischen den Sitzreihen gewährleistet“, erklärt Bockholt.

Programmauswahl verspricht viel Tempo

Das Motto des Konzerts lautet „Echt tierisch!“. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien von Jacques Offenbach über Johann Strauß und Peter Tschaikowsky bis zu Josef Strauß. Die Auswahl der Kompositionen verspricht viel Tempo. Im ersten Teil folgt etwa auf den „Tanz der Vögel“ aus der Suite „Schneeflöckchen“ von Rimsky-Korsakow das „Ballett der unausgeschlüpften Küken“ aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Nach der Pause geht es mit Joseph Lanner im „Tarantel-Galopp“ weiter. Ganz sicher wird auch diesmal als obligatorische „Zugabe“ der „Radetzky-Marsch“ zum Mitklatschen nicht fehlen.

Die Moderation übernimmt wie seit vielen Jahren Markus Wallrafen. Ein kurzfristiger Wechsel findet allerdings am Pult statt: Wegen Erkrankung von Aurélien Bello wird Noam Zur den Taktstock schwingen. Der 40-jährige Israeli dirigierte bereits viele renommierte Klangkörper wie die Kammerphilharmonie Frankfurt oder das Argentinische Staatsorchester Salta. Seit 2016 ist er Hauptgastdirigent des Du­brovnik Symphony Orchestra. Zur freut sich auf den unverhofften Einsatz, auf seinem Twitter-Account schreibt er: „Und plötzlich füllen sich die nächsten Tage komplett. Last-Minute-Einstand für die Neujahrskonzerte mit der Neuen Philharmonie Westfalen.“

Ein Glas Sekt im Eintrittspreis enthalten

Eintrittskarten sind noch im Vorverkauf bei der Stadthalle, Telefon 20 00, und im Reisebüro Dr. Pieper am Markt erhältlich, wie auch an der Tageskasse. Die Ticketpreise betragen in der ersten Kategorie 34,90 Euro, in der zweiten Kategorie 30,90 Euro und in der dritten Kategorie 25,90 Euro, jeweils inklusive eines Gläschens Sekt oder Orangensaft, um auf das neue Jahr anzustoßen. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit zum Abendessen im Restaurant der Stadthalle.