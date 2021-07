Auch die Ahlener Mammutschule steigt in die Hochwasserhilfe ein. Und sieht ihre Lagerkapazitäten in kürzester Zeit erschöpft.

Was am Montagmittag in der Mammutschule fehlt, sind Umzugskartons. Denn in der Aula stapeln sich Sachspenden für die Opfer der Flutkatastrophe. „Wir haben in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet und unglaublich viele Menschen sind dem gefolgt“, erzählt Elke Walter. Die Grundschulleiterin bildet mit der Sprecherin der Schulpflegschaft, Mandy Poßluschny, das Organisationsteam.

„Ich stamme aus dem Sauerland bei Arnsberg. Daher weiß ich, was Wasser und Schlamm anrichten können“, erzählt die junge Frau. Sie hat am Eingang zur Aula ein Sparschwein aufgestellt. Kaum einer laufe da so einfach dran vorbei, ohne es „zu füttern“. In der Aula sammeln sich viele Güter des täglichen Bedarfs an. Besonders gefragt sind Hygieneartikel. „Auch davon haben wir reichlich“, freut sich die Schulleiterin.

Kleidung, Haushaltsgeräte, Lebensmittel, ja sogar Hundehalsbänder finden den Weg in die Kartons. Die werden durch einen Fahrdienst des befreundeten Kinderschutzbundes (KSB) abgeholt. „Hier unterstützt uns das KSB-Netzwerk“, führt Vorsitzender Henrich Berghoff aus. Die Sachspenden gehen jetzt erst einmal in Richtung Hagen, Iserlohn und Hemer.

„Mittlerweile ist die Kapazität der Lagerflächen für Sachspenden erschöpft. Unser Förderverein Mammutschule hat spontan 1000 Euro gespendet“, bilanziert Elke Walter. Sie bedankt sich bei allen Unterstützern. „Besonders aber auch bei den Freiwilligen, die hier in der Aula mit gestapelt und sortiert haben. Dabei, so betont sie, seien alle drei „G“ wie geimpft, getestet oder genesen erfüllt gewesen.