Hundesportler zeigten gute Leistungen

Lob gab es für die Wersepfoten, die am Wochenende die Landesmeisterschaft Westfalen in Rally-Obedience ausgerichtet haben. Die Stimmung war gut, die Parcours anspruchsvoll.

Rally-Obedience-Sportler aus ganz Westfalen fanden am vergangenen Wochenende den Weg zu den Wersepfoten. Auf dem Hundeplatz neben dem Werse­stadion wurde die Landesmeisterschaft Westfalen ausgetragen.

Ausreichend Schattenplätze

Die Platzanlage war durch den gastgebenden Verein bestens präpariert und hergerichtet, so dass sowohl die sportlichen Bedingungen passten als auch das Drumherum. Es gab ausreichend Schattenplätze für Zwei- und Vierbeiner, Wasser zur Abkühlung und beste Verpflegung über den ganzen Tag. Am Samstag wurden die Sieger und Platzierten in den unteren Klassen ermittelt. Richterin Christine Baumhoff sorgte für gut laufbare Parcours und richtete mit fairem Auge. Sechs Teams der Wersepfoten hatten für diese Klassen Startplätze erhalten, und gleich drei Teams davon schafften es auf die vorderen Plätze. In Klasse eins ging der dritte Platz mit 98 Punkten an Birgit Zowada mit Dete, Platz eins belegte Martina Bodde mit Tayo und perfekten 100 Punkten. In der Hunde-Senior-Klasse (ähnlich Klasse zwei) erreichte Michaela Köhler mit Gino 95 von 100 Punkten und so Rang zwei.

In Klasse eins ging der dritte Platz mit 98 Punkten an Birgit Zowada mit Dete (r.), Platz eins belegte Martina Bodde mit Tayo und perfekten 100 Punkten. Foto: Wersepfoten/Licciardi

Am Sonntag wurden die besten Teams der Klasse zwei und die Landesmeister in Klasse zwei ermittelt. Beide Parcours verlangten den Hundesportlern einiges ab, eine vorzügliche Wertnote über 90 Punkte erreichte jeweils nur eine Hand voll Teams von insgesamt 60 Startern. Die Spannung stieg am späten Nachmittag an, doch leider schaffte es keine der zehn Ahlener Hundeführerinnen in diesem Jahr nach ganz oben, dennoch wurden auch hier sehr gute Leistungen dargeboten.

Die Siegerehrung wurde vom Landesobmann Rally-Obedience Klaus Schautzki vorgenommen. Mit den Worten „Das ist Rally-Obedience in seiner Reinform“ lobte er die Vorführung eines Ahlener Teams, ebenso lobte er ausdrücklich die Wersepfoten als hervorragende Gastgeber. Zum krönenden Abschluss wurde die neue Landesmeisterin im Rally-Obedience geehrt: Beate Jamrowski mit Josie (SSH Siegerland) schaffte den Klassensieg in Klasse drei mit 96 Punkten.