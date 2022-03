Landfrauen sind super Publikumsjoker

Über eine sehr gute Resonanz konnte sich der Vorstand der Vorhelmer Landfrauen am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Witte freuen. „Es ist schön, dass so viele Landfrauen hier sind“, so Teamsprecherin Maria Bühlmeyer in ihrer Begrüßung. Das sei keineswegs selbstverständlich.

Ernten 2020 und 2021

In ihrem traditionellen landwirtschaftlichen Bericht blickte Maria Bühlmeyer zunächst auf die Ernten der Jahre 2020 und 2021 zurück und sprach auch generelle Themen rund um die Landwirtschaft an. So habe sich das Interesse für die Landwirtschaft in letzter Zeit deutlich verstärkt. Die entsprechenden medialen Berichte seien allerdings nicht durchgehend erfreulich gewesen. „Es ist für unsere Höfe wichtig, dass ein realistisches Bild der Landwirtschaft gezeichnet wird“, erklärte sie. Zudem ging sie auf das große Thema Klimaschutz ein, mit dem die Landwirtschaft verstärkt in Verbindung gebracht würde. Hier könnten die Landwirte Teil der Lösung sein, etwa durch Humusaufbau in den Böden. „Gegenseitige Vorwürfe helfen nicht weiter“, so Maria Bühlmeyer.

Teamsprecherin Maria Bühlmeyer Foto: Martin Feldhaus

Ulrich Averberg vom landwirtschaftlichen Ortsverband berichtete von Gesprächen mit der Stadtverwaltung und dass die Landwirte vor Ort viele Zutaten für mehr regionale Mahlzeiten in den Schulen liefern könnten. Jedoch sei die entsprechende Kenntnis darüber in der Verwaltung zunächst nicht vorhanden gewesen. Vom Kreisvorstand der Landfrauen berichtete Renate Mehring, dass sich während der Pandemie digitale Treffen durchaus bewährt hätten und „Mammutanfahrten“ vermieden werden. Zudem wies sie auf den Kreislandfrauentag hin, der für Oktober geplant ist.

Nach einem Jahresrückblick, der gleich zwei Jahre seit der letzten Jahreshauptversammlung umfasste, blickte die stellvertretende Teamsprecherin Sigrun Westhoff auf einige Aktionen voraus. So wollen die Landfrauen am 30. April die vom Heimatverein organisierte Maibaumaufstellung durch einen Waffelstand unterstützen. Am 5. Mai steht eine Feldfahrt auf der Agenda, bei der mit dem Fahrrad verschiedene Ackerflächen angesteuert werden. Ein besonderer Höhepunkt wartet am 5. August: Dann wollen die Landfrauen am Pöggsken-Denkmal ein Dinner genießen.

Elisabeth Heimann (l.) und Quizmasterin Kathrin Albers Foto: Martin Feldhaus

Wahlen standen bei der diesjährigen Versammlung nicht an. Diese sind coronabedingt bei den Landfrauen landesweit um ein Jahr verschoben worden. So soll noch mehr Zeit eingeräumt werden, um Mitglieder für das Ehrenamt zu begeistern. Dem amtierenden Vorstand bestätigten die beiden Kassenprüferinnen Petra Berkemeier und Melanie Kocker eine fehlerlose Kassenführung, so dass die Mitglieder das Vorstandsteam entlasteten. Da Petra Berkemeier als Kassenprüferin turnusgemäß nach zwei Jahren ausschied, wählte die Versammlung Nicole Middrup zur Nachfolgerin.

Wer wird Ernährungschampion?

Den Abend rundete ein Ernährungsquiz im Stil von „Wer wird Millionär?“ ab, bei dem die Quizmasterin Kathrin Albers aus Selm die die Kenntnisse der Landfrauen über verschiedene Lebensmittel und gesunde Ernährung testete. Welche Lebensmittel gehören (nicht) in den Kühlschrank? Und worin ist eigentlich am meisten Vitamin C enthalten? Mit Fragen wie diesen wurde Kandidatin Elisabeth Heimann konfrontiert. Die Kandidatin schlug sich tapfer – und konnte sich zur Not immer auf ihren Publikumsjoker verlassen.