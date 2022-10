Landrat sieht Geld gut investiert

Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Dr. Alexander Berger überzeugten sich am Dienstag vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten am ehemaligen Landgasthof.

Das Gerüst steht – die Finanzierung ebenso: Beisitzer Ralf Budt, Vize-Vorsitzender Ludwig Brinkkötter, Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Vorsitzender Willi Wienker, Schriftführer Christian Wolff sowie Regionalrats- und Kreistagsmitglied Henrich Berkhoff (v.l.) überzeugten sich am Dienstagnachmittag vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten am „Kulturgut Samson“ in Tönnishäuschen.

Gerüstbauer, Dachdecker und Ehrenamtliche geben sich derzeit am „Kulturgut Samson“ täglich die Klinke in die Hand. Zum Wochenbeginn hat die lange geplante Dachsanierung an dem historischen Gebäudeensemble begonnen, das der gleichnamige Förderverein im April 2021 erworben hat. Am Dienstagnachmittag besuchten Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Baustelle in Ahlens kleinstem Ortsteil.

Landrat und Bürgermeister besuchten gemeinsam das „Kulturgut Samson“. Foto: Kreis Warendorf

„Wir haben lange auch auf dem Land vom demografischen Wandel gesprochen“, sagte Gericke. „Aktuelle Statistiken zeigen aber, dass die Bewohnerzahlen hier steigen. Der ländliche Raum ist wieder sehr gefragt.“ Insofern sei die Förderung von identitätsstiftenden Treffpunkten nicht zu unterschätzen. Der Landrat zeigte sich sehr angetan vom guten Zustand des noch weitgehend im Original vorhandenen Interieurs und lobte die Arbeit des Vorstands und seiner Helfer. Bei „Samson“ seien Fördermittel gut angelegt. „Hier spürt man einfach den Charakter einer alten westfälischen Dorfgaststätte, wie ich sie noch aus Kindertagen kenne.“ Besondere Aktionen, Versammlungen und Angebote in Eigenregie lägen zudem im Trend der Zeit. Tägliche Öffnungszeiten seien heute nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.

Neben den Sanierungsarbeiten am „Kulturgut Samson“ gibt es auch Veränderungen im Außenbereich, die Willi Wienker (M.) erläuterte. Foto: Kreis Warendorf

„Gut, dass wir hier schon vor Jahren motivierende Starthilfe gegeben haben“, erinnerte Berger unter anderem an Anschubfinanzierungen, die Stadt und Kreis auf den Weg gebracht hatten, als der Förderverein „Kulturgut Samson“ noch mitten in den Kaufverhandlungen steckte.

Einladung nach Warendorf

Bei einem Rundgang zeigte der Vorsitzende Willi Wienker, was sich in den vergangenen Monaten getan hat, unter anderem in den Außenanlagen, wo eine gestiftete Wibbelt-Büste aus der Kreisstadt einen neuen Platz gefunden hat. Für den Landrat Anlass, dem Förderverein eine Gegeneinladung ins Kreishaus auszusprechen, die der Vorstand gerne annahm.