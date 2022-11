Landwirte auf Lichterfahrt

Die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ geht weiter. Angesichts der Kriegs- und Krisenstimmung in Europa halten es die Vorhelmer Landwirte für angebracht, den Menschen mit einer Lichterfahrt Freude zu schenken.

Mit ihren beleuchteten Treckern wollen die Landwirte nun zum dritten Mal durch alle drei Vorhelmer Ortsteile ziehen. Am 25. November geht‘s am Startpunkt Bahnhof los.

Die Idee stammt aus der härtesten Phase der Corona-Pandemie: Als Lockdown und Versammlungsverbote die Menschen zum Daheimbleiben zwangen, ließen die Landwirte etwas Licht in die Augen und Herzen strömen. Mit der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ verbreiteten sie Zuversicht.

Zeichen der Hoffnung setzen

Die Fahrt mit den geschmückten und beleuchteten Treckern durchs Dorf sei bereits zweimal derart erfolgreich gewesen, dass die Organisatoren auch jetzt, wo sich das Leben wieder normalisiert hat, wieder starten, teilen sie mit.

„Da dieses Jahr geprägt ist durch den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, der starken Inflation und der allgemeinen Angst vor dem was noch kommen mag, wollen wir wieder ein Zeichen der Hoffnung setzen“, sagt Dirk Steltig, Der Termin ist dieses Jahr der 25. November (Freitag). Los geht‘s um 18 Uhr in Vorhelm-Bahnhof. Die folgende Strecke durchs Dorf und Tönnishäuschen wird identisch sein.