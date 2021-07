Landwirte: „Ernte wird mittelmäßig“

Die Heuernte läuft – und findet auf dem Land so manchen Zaungast. Insgesamt schätzen die Landwirte die Ernte 2021 als durchschnittlich ein.

Nicht so hitzegebeutelt wie in den Jahren zuvor, aber auch nicht überdurchschnittlich gut – so sehen die Erwartungen der heimischen Landwirte aus, wenn es um die Ernte 2021 geht, die jetzt angelaufen ist. Seit dem ersten Juliwochenende brummen wieder Mähdrescher und es duftet auf dem Land nach Korn und Stroh.