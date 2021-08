Landwirte wollen für sich werben

Zurück zu den Wurzeln: Tagten die Landwirtschaftlichen Ortsverbände im Ahlener Stadtgebiet in den Vorjahren immer gemeinsam, entschieden sich die Vorhelmer aufgrund der Coronapandemie dazu, ihre Jahreshauptversammlung diesmal wieder in Eigenregie vorzunehmen.

So trafen sich die Landwirte in diesen Tagen auf dem Hof Volking, um die nötigen Regularien abzuarbeiten. Der Vorsitzende Ulrich Averberg begrüßte unter anderem Maria Bühlmeyer von den Landfrauen, Andrea Reckmann von der Landwirtschaftskammer und Andreas Westermann in seiner Funktion als stellvertretender Kreislandwirt und stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender.

In die Tagesordnung integriert wurde die vorgesehene Ortsstellenwahl, moderiert durch Andreas Westermann. Er begrüßte alle Anwesenden und dankte den bisherigen Amtsinhabern für die geleistete Arbeit. Durch geheime Wahl wurden Ulrich Averberg (Ortslandwirt) und Bernhard Bühlmeyer wiedergewählt und nahmen die Wahl an. Der Kassenbericht wurde von Hubertus Heimann vorgetragen. Die Finanzen waren zuvor von Dirk Schulze Rieping und Bernd Avermiddig geprüft worden. Es gab keine Beanstandungen. Als neuer Kassenprüfer wurde Thomas Rieping von der Versammlung für zwei weitere Perioden gewählt.

Phosphorproblematik angesprochen

Im Jahresbericht ging der Vorsitzende auf aktuelle Vorhelmer Themen ein. „Es gibt Gespräche mit der Stadt und dem Kreis wegen der Glasfaseranschlüsse“, sagte Averberg. In verschiedenen Vorstandssitzungen sei auch über die Wasserrahmenrichtlinie gesprochen worden. Hier erwähnte er besonders die Phosphorproblematik. „In der Angel ist immer hinter dem Einleitungspunkt einer Kläranlage ein erhöhter Wert festzustellen, der nicht der Landwirtschaft zugeschrieben werden kann.“

Angesichts der anstehenden Bundestagswahl hatte der WLV zur „Wahlarena“ die verschiedenen Parteien eingeladen. Das Ganze fand bei Schulze Rieping in der Reithalle statt (wir berichteten). „Die Vorbereitungsarbeiten wurden durch unsere Verbandsmitglieder erledigt. Unsere Landfrauen haben die Halle geschmückt“, lobte Ulrich Averberg die Unterstützung aus eigenen Reihen. Als Ausblick für das kommende Jahr kündigte er regelmäßige Berichte in der Zeitung über die Aktivitäten in der Landwirtschaft im Jahresverlauf an.

Posten in bewährten Händen

Die Wahlen auf Ortsverbandsebene wurden erneut durch Andreas Westermann geleitet – mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender bleibt Ulrich Averberg, sein Stellvertreter Bernhard Bühlmeyer, während als Kassenwart und Schriftführer in Personalunion Hubertus Heimann verantwortlich zeichnet. Als Vertrauensleute wurden Matthias Middrup, Martin Steltig, Markus Mapert, Martin Volking und Thomas Wördemann gewählt. Delegierte sind Ulrich Averberg und Bernhard Bühlmeyer; Ersatzdelegierte Hubertus Heimann und Clemens-August Thiemann.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde über die Notwendigkeit der Werbung für die Landwirtschaft diskutiert, aber auch über veraltete Strukturen im Verband. Nach dem offiziellen Teil des Abends lockte Dirk Steltig mit Spezialitäten vom Grill.