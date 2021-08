Längste Schlange für die Spritze

Drei Stunden waren angesetzt, aber die Schlange wollte nicht enden: Für das mobile Impfteam ging es nach einem gemeinsamen Aufruf von Ausländerbehörde, Arbeitsagentur und Job-Center auf dem Agentur-Außengelände in Ahlen in die Verlängerung. Bis in den Abend....

Eine Schlange, die es bis ums Eck der Arbeitsagentur schafft. Der Ortstermin in Ahlen scheint am Nachmittag der bisher kreisweit stärkste. Impfstoff muss mehr als einmal nachgeordert werden.

Was für eine Schlange! Sie schafft es am Donnerstagnachmittag einmal ums Eck der Arbeitsagentur, verschwindet durch die Hintertür, kommt an anderer Stelle wieder heraus und schlängelt sich weiter bis zum Impfmobil. „Wir sind überrascht worden“, gesteht Koordinator Mark Petzold – und bezieht‘s zunächst nur aufs Wetter. Dann auch auf die Masse. Mehr als einmal muss der Assistent der Verwaltungsleitung des Impfentrums Ennigerloh nachordern. Impfstoff, der ausgeht.

Staunen auch im Gesicht von Kreis-Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier. Sie hat in diesen Tagen und Wochen etliche Vor-Ort-Termine des mobilen Impfteams angesteuert, um zu sehen, wie es läuft. Der hier ist nicht nur „super“, er scheint auch Spitze, wie Kreissprecher Felix Höltmann mit Zahlen belegt. In der ersten Mobilitätsrunde lag der Topwert bei 105, jetzt bei 145. Gegen 18 Uhr Uhr sind 130 Injektionen verabreicht. Eine Verlängerung bis nach 19 Uhr scheint sicher. Ende offen. . .

Überrascht: Carsten Schmedt (Sachgebietsleiter Ausländerbehörde), Brigitte Klausmeier (Kreis-Sozialdezernentin) und Christian König (stellvertretender Agenturleiter). Foto:

Ausländerbehörde des Kreises Warendorf, Job-Center und Arbeitsagentur hatten gemeinschaftlich getrommelt. „Die Werbung, die wir und die Ausländerbehörde gemacht haben, scheint sich bezahlt gemacht zu haben“, freut sich Christian König, stellvertretender Agenturleiter. Brigitte Klausmeier registriert insgesamt ein Wiederaufflammen des Interesses, für das es drei nahe liegende Gründe gebe: die Ankündigung, dass Tests bald Geld kosteten, die 3G-Regel und die steigenden Infektionszahlen.

Keinen Bock mehr, jeden Woche das Stäbchen in die Nase stechen zu lassen. Foto:

Baran Üstün ist einer der ersten, der in der Schlange steht, geduldig dem überraschenden Regenintermezzo trotzt und nach einer Stunde die Spritze sitzen hat. „Für den Fußball in Beckum“, wie der 19-Jährige erzählt. Er spiele in der 1. Mannschaft der Spielvereinigung und hat „keinen Bock mehr, mir jede Woche das Stäbchen in die Nase stechen zu lassen.“ Tante und Cousin hat er gleich mitgebracht. Nach ihnen ist Neu-Azubi Simon Tinnermann an der Reihe. 17 Jahre jung, kam er über seinen Arzt noch nicht zum Piks. Zuerst seien die chronisch Kranken dran.

Pflaster klebt. Simon Tinnermann hätte bei seinem Hausarzt noch warten müssen. . Foto:

In voraussichtlich drei Wochen wird das mobile Impfteam für die Zweitimpfung erneut zur Stelle sein und auch denen offen stehen, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen. Die werden dann, wie Kreis-Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier jetzt schon wissen lässt, ihren Zweittermin dann aber selbst organisieren müssen. Mit der Schließung des Impfzentrums Ennigerloh Ende September würde auch das mobile Team seine Arbeit einstellen.

Wer es einfacher haben will, kann an diesem Samstag (28. August) den Anfang wagen – zwischen 15 und 18 Uhr cityzentral auf dem Marienplatz.