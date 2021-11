„Langzeiturlaub ist vorbei“

Ist er noch da? Das war die bange Frage aller Aktiven der Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“ am Donnerstagabend – am „Elften im Elften“ am Hellbachteich. Gemeint war der Simplizissimus, der vor über eineinhalb Jahren in den Hellbachfluten verschwand und danach nicht mehr gesehen wurde.

Fluten blieben zunächst aalglatt

Um die Wartezeit bis zur offiziellen Sessionseröffnungsuhrzeit um 19.11 Uhr nicht zu lang werden zu lassen, stimmten sich die „Klein-Kölner“ traditionell vorher schon im Clubheim des TuS Westfalia Vorhelm ein, um dann pünktlich aufzubrechen, weil das Auftauchen des Schelms nicht verpasst werden darf. Mit dabei waren auch mit die noch immer amtierenden Tollitäten Frederik I. (Lohmann) und Tatjana I. (Flötotto) bei den Erwachsenen sowie Robin I. (Averhage) und Marina I. (Wiethaup) bei den Kindern.

Doch was sahen sie bei Ankunft am Hellbachteich? Nichts! Die Fluten blieben aalglatt, nichts wies darauf hin, dass dort ein Aufstieg des Freundes der Karnevalisten stattfinden würde.

KG-Präsident Martin Labus ließ sich aber nicht beirren und machte den Jecken Mut: „Endlich ist es wieder soweit.“ Voriges Jahr habe man pandemiebedingt nicht am Hellbachteich sein können, was zu einer außergewöhnlichen Situation geführt habe: „Simplizissimus ist in einen Langzeiturlaub gegangen – aber der ist heute wieder vorbei!“

Martin Labus lockte den Frohsinnsboten mit Hochprozentigem. Foto: Ralf Steinhorst

Eine Einladung zum Auftauchen war das für den Trunkenbold offensichtlich noch nicht; der Wasserspiegel blieb regungslos. Also musste ein Lockmittel in Form einer Flasche Schnaps her. Martin Labus lehnte sich über das Geländer, legte mit ein paar Tropfen des edlen Getränks Lunte und stieß dann unvermittelt einen Ruf der Freude aus: „Da isser!“ Schelm und Präsident führten nach so langer Abwesenheit sofort ein kleines Gespräch, dessen Inhalt Martin Labus der versammelten Gesellschaft mitteilte. Nämlich, dass Simplizissimus besonders die Prinzenmariechen vermisst habe: „Jetzt ist er glücklich und wir auch.“

Stärkende Suppe im Haus Witte

Mit dem Simplizissimus im Schlepptau klang der Sessionsauftakt anschließend im Hotel-Restaurant Witte aus, wo eine stärkende Suppe serviert wurde. Auch die drei Senatorenkandidaten Matthias Bornemann, Wolfgang Drude und Thomas Glanemann wurden in diesem Rahmen vorgestellt, die am 4. Dezember beim Senatorenessen getauft werden sollen.