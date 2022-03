Laptopkauf vorgetäuscht und geflüchtet

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Mittwoch gegen 15.45 Uhr einen Laptopkauf in einem Elektronikgeschäft an der Weststraße vorgetäuscht hat. Als der Mitarbeiter das vorbereitete Gerät an der Kasse abstellte, ergriff der Tatverdächtige dieses und flüchtete aus dem Laden. Der 23-jährige Angestellte folgte dem Mann, der auf einem Fahrrad fuhr und erwischte ihn in der Klostergasse. Das Fahrrad hatte der Tatverdächtige zwischenzeitlich abgestellt. Er versuchte, auf der Klostergasse in ein Haus zu gelangen, doch es kam zu einer Schubserei zwischen den Männern. Der Tatverdächtige schlug den Ahlener, der dabei verletzt wurde. Der Mann konnte samt Laptop weiter zu Fuß flüchten. Er ließ seine Beute jedoch fallen, als der ihm weiter folgende 23-Jährige andere Passanten um Unterstützung bat. Ein 39-Jähriger reagierte auf die Aufforderung und schubste den Tatverdächtigen auf der Nordstraße. Dieser fiel hin, stand wieder auf und flüchtete in Richtung Bogenstraße. Der 39-Jährige und weitere Ahlener gaben zwar noch Hinweise auf den möglichen Tatverdächtigen, doch dieser wurde am Mittwoch nicht mehr angetroffen. Das von ihm zurückgelassene Fahrrad stellten Polizisten sicher, da es gestohlen war.