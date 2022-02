Lasershow auf der Kirmes?

Wünsche an „Tralla City“? Es landeten auch andere Anregungen in der Postbox des Kulturbüros. Darunter auch die, eine Lasershow über dei Ahlener Kirmes zu schicken.

Wer in der Weihnachtszeit in den öffentlichen Gebäuden der VHS, des Rathauses, der Stadthalle und der Stadtbibliothek war, konnte sich über eine kleine rote Postbox freuen, die dazu einlud, Wünsche und Vorschläge für die anstehende Ausgabe von „Tralla City“ mitzuteilen.

Nach Lockdown und zahlreichen Veranstaltungsabsagen war es den Veranstaltern des städtischen Open-Air Sommerprogramms besonders wichtig, die Menschen in Ahlen aktiv bei der Programmgestaltung der beliebten „Tralla City“-Reihe mit einzubeziehen. Anhand von vorgefertigten Kästchen und freien Textfeldern konnten alle Teilnehmer ihre Wünsche formulieren und den Zettel ausgefüllt in die Postbox legen. Wer es schnell und digital mochte, konnte seinen Wunschzettel aber auch auf der Webseite der Stadt Ahlen herunterladen, ausfüllen und an das städtische Mail Fach der „Tralla City“-Aktion senden. Wie das Kulturbüro dann bei der Auswertung Mitte Januar feststellte, wurden die meisten Zettel in ausgedruckter Form eingereicht, eine Beteiligung folgte über verschiedene Altersgruppen hinweg.

„ »Wir waren doch überrascht, wie schwer es uns fiel, die finale Auswahl zu treffen.« “ Christoph Wessels, Fachbereichsleiter Kultur

„Wir waren doch überrascht, wie schwer es uns fiel, die finale Auswahl zu treffen“; resümiert Christoph Wessels, Leiter des Fachbereichs Schule, Kultur, Weiterbildung und Sport der Stadt Ahlen. Viele Eingaben passten sehr gut in das Format Tralla City, konnten sich aber nicht durchsetzen, weil sie bereits in anderen Veranstaltungsformaten in Ahlen angelegt waren. „Manche Ideen“, so Wessels, „luden dazu ein, bereits liebgewonnene Veranstaltungsformate zu hinterfragen. So kam die Überlegung auf, ob eine Lasershow nicht auch einen passenden Auftritt während der Ahlener Kirmes verdient hätte?“ Andere Ideen seien sehr charmant und spannend gewesen, sprengten aber den Rahmen des Umsetzbaren. Natürlich sei es noch zu früh, konkrete Aussagen zu treffen, aber alle Beteiligten könnten gewiss sein, dass ihre Eingaben in andere Veranstaltungsformate einfließen würden.